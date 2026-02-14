Alguer.it
Tempio città creativa Unesco: candidatura
Si rafforza il legame con la Città di Pesaro, in occasione della presenza a Tempio del Vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini, durante i giorni del Carnevale. Percorso analogo fece qualche anno fa la città sarda di Alghero, con l´allora sindaco Mario Bruno
TEMPIO - Si terrà martedì 17 febbraio alle ore 11.00 nella Sala di Rappresentanza “Salvatore Sechi” del Palazzo comunale, un incontro pubblico-istituzionale dedicato al rafforzamento della collaborazione con la Città di Pesaro, in occasione della presenza a Tempio del Vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini, durante i giorni del Carnevale. L’incontro si inserisce nel quadro delle relazioni già attive tra le due Città e fa seguito al recente confronto tenutosi a Parma tra le Città Creative Unesco, orientato ad ampliare la rete nazionale anche verso Centro-Sud e Isole.

In questa prospettiva, Tempio Pausania avvia un percorso di preparazione alla prossima call Unesco prevista nel 2027, per avviare il percorso di candidatura di Tempio Pausania a Città Creativa Unesco per la Musica, rete che in Italia oggi conta tre città: Bologna (2006), Pesaro (2017) e Bolzano (2023). Percoso analogo fece nel 2018 la città di Alghero, quando per volontà dell'allora sindaco Mario Bruno partecipò alla candidatura per l'artigianato e l'arte popolare.

L’occasione istituzionale sarà dedicata anche all’aggiornamento del Protocollo d’Intesa Tempio-Pesaro, con particolare attenzione alla cooperazione in ambito musicale, culturale e turistico, valorizzando le esperienze condivise già maturate negli anni, anche attraverso il coinvolgimento della Fondazione Bernardo De Muro e dell’Accademia Rossiniana “Alberto Zedda” del Rossini Opera Festival. «La presenza del Vicesindaco di Pesaro a Tempio costituisce un passaggio istituzionale significativo di ratifica politica e rilancio operativo del protocollo aggiornato, anche in vista della candidatura Unesco».
