Cor 18:38 Nuova allerta meteo: venti di burrasca



ALGHERO - Nuova allerta della protezione Civile Regionale dalle prime ore del mattino e fino alla tarda serata di martedì 17 febbraio 2026, a causa dei forti venti di maestrale che soffieranno sulla Sardegna. Più probabili durante la prima parte della giornata, i venti potrebbero rinforzarsi fino a intensità di burrasca, quindi, con picchi di circa 60 km/h. Stante le previsioni, i venti si attenueranno nel corso del pomeriggio e rimarranno, comunque, forti fino alla tarda serata. Le coste occidentali e settentrionali dell’isola saranno interessate da una mareggiata da nord-ovest, il cui picco è atteso per la mattina di martedì con altezze d’onda significativa superiori a 4 metri.



In molti territori sono tuttora vigenti le misure adottate relativamente alla chiusura di parchi, giardini e cimiteri, fino al cessare dell’allerta, e contenenti raccomandazioni alla cittadinanza per avversi eventi atmosferici. Si raccomanda di evitare il passaggio e la sosta in prossimità di viali alberati, pinete, parchi e giardini. È, inoltre, importante la massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo. L'invito è alla massima cautela nell’avvicinarsi ai litorali o nel percorrere le strade costiere evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate.