Dal Canopoleno alla conquista di Chongqing
Cor 18:16
Dal Canopoleno alla conquista di Chongqing
Il viaggio, nato da una solida convenzione con l´ateneo cinese, ha permesso ai ragazzi di immergersi in una realtà urbana da 30 milioni di abitanti. Oltre alle lezioni nel campus, il programma ha offerto un tuffo nelle tradizioni: arti marziali, tiro con l´arco e intaglio della carta
Dal Canopoleno alla conquista di Chongqing

SASSARI - Millepiedi fritti nel quartiere di Shibati, cerimonie del tè e sessioni di calligrafia nel cuore tecnologico della Cina. Non è la trama di un film d'avventura, ma il bilancio dello stage linguistico che ha visto protagonisti gli studenti dei Licei del Convito nazionale Canopoleno, reduci da un'intensa esperienza di due settimane presso l’Università di Chongqing.

Il viaggio, nato da una solida convenzione con l'ateneo cinese, ha permesso ai ragazzi di immergersi in una realtà urbana da 30 milioni di abitanti. Accolti con il tradizionale dono delle mele – simbolo di pace nella cultura locale – i liceali sassaresi si sono trasformati in veri "VIP": in una città dove gli occidentali sono ancora una rarità, sono stati spesso fermati dai residenti per foto e curiosità sulle loro origini. L'impatto culturale è passato inevitabilmente per la tavola. Tra i banchi del mercato, i giovani viaggiatori hanno sfidato i propri pregiudizi assaggiando cavallette, larve (definite le più buone) e il celebre hotpot di Chongqing, una pietanza così piccante da mettere alla prova anche i palati più resistenti. "Vivere da universitari" ha significato anche gestire la comunicazione: con un inglese quasi assente in città, i ragazzi hanno dovuto affinare il loro cinese e l'arte dei gesti per orientarsi tra i labirintici scambi della metropolitana e le infinite scalinate delle zone antiche come Ciqikou. Oltre alle lezioni nel campus, il programma ha offerto un tuffo nelle tradizioni: arti marziali, tiro con l'arco e intaglio della carta. Non sono mancati i momenti iconici, come la visita al Centro di Ricerca dei Panda a Chengdu e la crociera notturna sui fiumi Yangtze e Jialing, dove lo skyline di grattacieli a LED si fonde con le architetture classiche.

Nonostante le piccole insidie della salute e la fatica degli spostamenti, gli studenti hanno dimostrato uno spirito di adattamento fuori dal comune. Tornano a casa con una valigia colma di souvenir, bacchette e una nuova consapevolezza internazionale. Un successo reso possibile dalla sinergia tra docenti e famiglie, che apre la strada a future collaborazioni: al Canopoleno si sta già pianificando la prossima partenza.
12/1/2026
Una giunta incapace di governare
È una giunta incapace di governare quella di Alessandra Todde. Incapace di approvare il piano dí dimensionamento della rete scolastica e per questo commissariata dal governo. Incapace di guidare i processi e difendere gli interessi della Sardegna.
11:25
Poste sempre più Green ad Alghero
I contenitori sono certificati dal Forest Stewardship Council e si presentano con una grafica divertente, ispirata alle discipline dei Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026, di cui Poste Italiane è Premium logistics partner
8:00
Resistere contro lo smantellamento della scuola
La Regiona Sardegna tiene la linea e resiste. Vergogna il commissariamento del governo per i dimensionamenti scolastici. La Regione Sardegna Resiste e fa bene
12/1/2026
Dimensionamento scolastico: Regione commissariata
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato il commissariamento delle Regioni Sardegna, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria che non hanno ancora approvato i rispettivi piani di dimensionamento per il prossimo anno scolastico
8:47
Scientifico e Scienze Umane: open day ad Alghero
Open day al Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “E.Fermi” di Alghero, sabato 17 gennaio e sabato 31 gennaio, dalle 16 alle 19. L’Istituto sarà una grande “agorà” dove i nostri studenti si racconteranno attraverso mostre, eventi, rappresentazioni e attività di laboratorio
13 gennaio
Buio anche per l´aeroporto. Rubati chilometri di cavi elettrici
13 gennaio
Sassari: crolla solaio, famiglie evacuate
12 gennaio
Riformatori: Demolire il Palacongressi



