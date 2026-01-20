Alguer.it
S.A. 20:51
Open Music al Canopoleno
E´ un’occasione per conoscere da vicino il percorso triennale, provare gli strumenti (pianoforte, oboe, chitarra e violino) e interagire con i docenti
Open Music al Canopoleno

SASSARI - Anche per quest’anno scolastico, il Percorso ad Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di Primo Grado del Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari apre le porte a futuri studenti e famiglie. Dal 22 gennaio al 13 febbraio, sarà possibile partecipare alla consueta iniziativa denominata "Open Music": un’occasione per conoscere da vicino il percorso triennale, provare gli strumenti (pianoforte, oboe, chitarra e violino) e interagire con i docenti.

Le attività si svolgeranno tutti i giorni dalle 14:30 alle 18:30 (il venerdì fino alle 16:30). Oltre alle lezioni individuali, i visitatori potranno assistere alle prove dell'orchestra, cuore pulsante di un indirizzo attivo dal 2015 che vanta partecipazioni a eventi prestigiosi come la Rassegna E. Crovetti, le Giornate FAI, i Monumenti Aperti, la Rassegna teatrale e musicale dell’Istituto Comprensivo “Latte dolce-Agro”, la manifestazione “Una Sonora Merenda” per “Il Respiro dell’Arte” di Osilo.
21:15
Dimensionamento scolastico: Regione si oppone
Negli incontri preliminari che hanno preceduto il provvedimento – che diventerà operativo a partire da martedì prossimo 27 gennaio – tutte e quattro le Regioni contrarie al dimensionamento proposto dal Governo avevano ribadito fermamente la loro contrarietà al commissariamento
20/1/2026
Quando l’autovalutazione diventa esclusione sociale
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ritiene necessario intervenire con una riflessione ampia e non episodica in merito all’uso distorto dei Rapporti di Autovalutazione (RAV) emerso da recenti notizie di stampa
20/1/2026
Alberghiero, Sassari chiama Francia
L’Istituto Alberghiero di Sassari apre le porte all’Europa. Con il progetto Erasmus+, una delegazione di studenti transalpini è stata ospite in città per una settimana di scambi culturali, masterclass enogastronomiche e valorizzazione del territorio. A marzo il viaggio degli studenti sardi a Pithiviers
