«Elisoccorso, il servizio proseguirà»
Il Direttore Generale dell’Azienda Regionale per l’Emergenza Urgenza ha sentito in queste ore la Centrale Regionale di Committenza che si occupa della gara d’appalto e ha concordato la riconvocazione del Gruppo tecnico per eventuali integrazioni al capitolato
ALGHERO - Il Direttore Generale dell’Azienda Regionale per l’Emergenza Urgenza ha sentito in queste ore la Centrale Regionale di Committenza che si occupa della gara d’appalto e ha concordato la riconvocazione del Gruppo tecnico per eventuali integrazioni al capitolato affinché possano rendere più agevole la partecipazione degli operatori interessati al servizio di elisoccorso in Sardegna. «Seguirà una nuova consultazione di mercato - spiega Serusi. Siamo fiduciosi che la gara si concluda positivamente».

Il contratto dell’elisoccorso prevede la fornitura del servizio attraverso la messa a disposizione di 4 elicotteri e di tutto il personale tecnico e aeronautico per le 3 basi HEMS regionali già attive dal 2018 all’interno degli Aeroporti Civili di Olbia e Cagliari-Elmas ed all’interno dell’Aeroporto Militare di Alghero-Fertilia. «Nel bando - ricorda Serusi - è previsto anche il quarto elicottero che sarà ubicato a Sorgono ma anche l’estensione alle ore notturne dell’attività dell’elicottero di Elmas per andare a supporto di quello di Olbia già operativo H24».

Gli elicotteri sono dotati delle più moderne apparecchiature sanitarie per intervenire con tempestività e soccorrere pazienti in grave pericolo di vita anche in luoghi non raggiungibili con le ambulanze. L’affidamento del servizio di elisoccorso per un periodo di otto anni, con eventuale estensione di un ulteriore anno, ha un valore globale stimato di circa 189 milioni di euro. Nel frattempo, il Direttore Generale rassicura «il servizio di elisoccorso in Sardegna non verrà interrotto. L’attuale contratto prevede una proroga del servizio e questo ci rende tranquilli sul proseguo dell’attività di tutti gli elicotteri operativi in Sardegna»”.
