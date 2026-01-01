S.A. 10:37 Green Game: studenti algheresi alle finali nazionali La gara sui temi del riciclo era riservata alle classi del 1° biennio degli Istituti Superiori.l’Istituto Roth-Piazza Sulis di Alghero ha conquistato il primo posto per la provincia di Sassari e parteciperà alla finale nazionale a Roma il 31 marzo



ALGHERO - Grande soddisfazione per l’Istituto Roth-Piazza Sulis di Alghero che ha conquistato il primo posto per la provincia di Sassari nell’ambito del progetto didattico “Green Game: a scuola di riciclo!”, distinguendosi tra le scuole secondarie di II grado della Sardegna per preparazione, spirito di squadra e sensibilità ambientale. Il progetto, promosso dai Consorzi Nazionali Biorepack, CIAL, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha l’obiettivo di educare le nuove generazioni alle corrette modalità di raccolta differenziata e alla sostenibilità ambientale.



Un’opportunità gratuita per le scuole e, in Sardegna, il progetto è stato riservato a cinquanta Istituti superiori e per la provincia di Sassari sono state coinvolte dieci scuole. Un’iniziativa che unisce formazione, divertimento e competizione, sensibilizzando i giovani su tematiche fondamentali per il futuro del pianeta. Il Green Game è molto più di una semplice lezione: è un’esperienza formativa dinamica e partecipativa della durata massima di 90 minuti. La gara era riservata alle classi del 1° biennio degli Istituti Superiori. La classe 2^ C dell’IPSAR è arrivata prima per la provincia di Sassari e parteciperà alla finale nazionale a Roma il 31 Marzo. Durante l’incontro, i formatori hanno proposto contenuti multimediali, video e slide, stimolando il dialogo con studenti e studentesse.



La parte più attesa è stata la fase finale: ogni classe ha ricevuto un risponditore wireless per partecipare ai quiz ufficiali del progetto, basati sui temi appena affrontati. Il successo del Roth-Piazza Sulis dimostra quanto sia importante investire nell’educazione ambientale e nel coinvolgimento attivo degli studenti. Il Green Game non è solo una gara ma un percorso di consapevolezza che insegna ai ragazzi come piccoli gesti quotidiani, dalla corretta differenziazione dei rifiuti alla riduzione degli sprechi, possano fare la differenza. Ora l’attenzione è rivolta alla Finale Nazionale per cui gli studenti sono pronti a portare in alto il nome della Sardegna.

Un risultato importante che testimonia l’attenzione dell’Istituto verso i temi ambientali, l’impegno dei docenti nel promuovere l’educazione civica e ambientale, la preparazione e l’entusiasmo degli studenti Grazie a questo successo, la scuola rappresenterà la propria provincia alla Finale Nazionale 2026 dove le migliori classi d’Italia si contenderanno il titolo di Campione Nazionale Green Game.