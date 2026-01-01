Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroAmbienteScuolaGreen Game: studenti algheresi alle finali nazionali
S.A. 10:37
Green Game: studenti algheresi alle finali nazionali
La gara sui temi del riciclo era riservata alle classi del 1° biennio degli Istituti Superiori.l’Istituto Roth-Piazza Sulis di Alghero ha conquistato il primo posto per la provincia di Sassari e parteciperà alla finale nazionale a Roma il 31 marzo
<i>Green Game</i>: studenti algheresi alle finali nazionali

ALGHERO - Grande soddisfazione per l’Istituto Roth-Piazza Sulis di Alghero che ha conquistato il primo posto per la provincia di Sassari nell’ambito del progetto didattico “Green Game: a scuola di riciclo!”, distinguendosi tra le scuole secondarie di II grado della Sardegna per preparazione, spirito di squadra e sensibilità ambientale. Il progetto, promosso dai Consorzi Nazionali Biorepack, CIAL, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha l’obiettivo di educare le nuove generazioni alle corrette modalità di raccolta differenziata e alla sostenibilità ambientale.

Un’opportunità gratuita per le scuole e, in Sardegna, il progetto è stato riservato a cinquanta Istituti superiori e per la provincia di Sassari sono state coinvolte dieci scuole. Un’iniziativa che unisce formazione, divertimento e competizione, sensibilizzando i giovani su tematiche fondamentali per il futuro del pianeta. Il Green Game è molto più di una semplice lezione: è un’esperienza formativa dinamica e partecipativa della durata massima di 90 minuti. La gara era riservata alle classi del 1° biennio degli Istituti Superiori. La classe 2^ C dell’IPSAR è arrivata prima per la provincia di Sassari e parteciperà alla finale nazionale a Roma il 31 Marzo. Durante l’incontro, i formatori hanno proposto contenuti multimediali, video e slide, stimolando il dialogo con studenti e studentesse.

La parte più attesa è stata la fase finale: ogni classe ha ricevuto un risponditore wireless per partecipare ai quiz ufficiali del progetto, basati sui temi appena affrontati. Il successo del Roth-Piazza Sulis dimostra quanto sia importante investire nell’educazione ambientale e nel coinvolgimento attivo degli studenti. Il Green Game non è solo una gara ma un percorso di consapevolezza che insegna ai ragazzi come piccoli gesti quotidiani, dalla corretta differenziazione dei rifiuti alla riduzione degli sprechi, possano fare la differenza. Ora l’attenzione è rivolta alla Finale Nazionale per cui gli studenti sono pronti a portare in alto il nome della Sardegna.
Un risultato importante che testimonia l’attenzione dell’Istituto verso i temi ambientali, l’impegno dei docenti nel promuovere l’educazione civica e ambientale, la preparazione e l’entusiasmo degli studenti Grazie a questo successo, la scuola rappresenterà la propria provincia alla Finale Nazionale 2026 dove le migliori classi d’Italia si contenderanno il titolo di Campione Nazionale Green Game.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12/2Turismo Enogastronomico: nuovo corso all´Alberghiero di Sassari
11/2L´Alberghiero di Alghero accoglie studenti veneti
28/1Tagliate 9 autonomie scolastiche in Sardegna
28/1Il Canopoleno di Sassari premiato al Quirinale
28/1Open day all´Ipia di Alghero
27/1Scientifico e Scienze Umane: open day
22/1Dimensionamento scolastico: Regione si oppone
22/1Open Music al Canopoleno
20/1Alberghiero, Sassari chiama Francia
20/1Quando l’autovalutazione diventa esclusione sociale
« indietro archivio scuola »
20 febbraio
Da Alghero a Genova, neonata al Gaslini
20 febbraio
Trasporto scolastico: nuovo appalto a Sassari
20 febbraio
«A Mugoni interventi per reflui e bonifiche»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)