L´Alberghiero di Alghero accoglie studenti veneti

ALGHERO - L’IIS A. Roth – Piazza Sulis è protagonista di un importante progetto PNRR dedicato alla mobilità interregionale, che dal 10 al 22 febbraio vede la città di Alghero ospitare un gruppo composto da venticinque studenti e due docenti accompagnatori dell’Istituto Tecnico Commerciale J. F. Kennedy di Monselice. L’iniziativa rientra nel progetto di scambio interregionale PNRR promosso da Futura Mobility & Consulting, in collaborazione con Abroad Consulting e Obiettivo Lingua, e rappresenta una nuova e significativa formula di mobilità educativa pensata per far conoscere ai giovani le diverse realtà culturali, sociali e professionali presenti nel contesto italiano.



Durante le due settimane di permanenza ad Alghero, gli studenti veneti vivranno un’esperienza formativa che unisce apprendimento, collaborazione, orientamento e scoperta del territorio, favorendo il confronto diretto con i coetanei dell’Istituto Tecnico Professionale di Alghero. Le attività laboratoriali e i momenti di scambio didattico permetteranno di creare un dialogo concreto tra scuole di diverse regioni, valorizzando la collaborazione e la condivisione di buone pratiche educative. Un ruolo centrale è riservato al rapporto con il mondo del lavoro. Il progetto prevede infatti visite a imprese, realtà produttive e istituzioni locali, offrendo agli studenti l’opportunità di entrare in contatto diretto con le eccellenze del Nord Sardegna: dal turismo all’agroalimentare, dal marketing alle nuove tecnologie, fino alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale. Un’occasione preziosa per conoscere la cultura professionale del territorio e comprendere le sue dinamiche economiche e occupazionali.



Non mancano momenti dedicati allo sviluppo delle competenze trasversali, fondamentali per l’orientamento e il futuro inserimento nel mondo del lavoro, come la realizzazione del curriculum vitae, la simulazione di colloqui di lavoro e il potenziamento della lingua inglese in contesti professionali. Il programma è arricchito, inoltre, da attività culturali e visite a musei, siti storici e naturalistici, che consentiranno agli studenti di vivere un’esperienza immersiva e consapevole, rafforzando il senso di cittadinanza attiva e la conoscenza del patrimonio italiano.



Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come il PNRR possa sostenere percorsi educativi innovativi, capaci di coniugare mobilità, formazione e valorizzazione dei territori, offrendo ai giovani strumenti reali per crescere, orientarsi e costruire il proprio futuro. La visita degli studenti veneti prevede attività didattiche e laboratoriali secondo il seguente calendario: martedì 10 febbraio (9.00 – 12.30) Presentazione del progetto e prime attività laboratoriali presso l’IPSAR Emilio Lussu di Piazza Sulis; mercoledì 11 febbraio (9.00 – 12.30) Attività laboratoriali presso la sede centrale dell’Istituto in via Diez e visita guidata alla città con gli studenti del corso Turismo; mercoledì 18 febbraio (9.00 – 12.30) presso la sede ITI, con gli studenti e i docenti del corso di Informatica e Telecomunicazioni; giovedì 19 febbraio (9.00 – 12.30) Attività laboratoriali presso l’Istituto Alberghiero Emilio Lussu in Piazza Sulis.