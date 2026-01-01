Cor 15:07 Scientifico e Scienze Umane: open day Open day al Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “E.Fermi” di Alghero, sabato 31 gennaio, dalle 16 alle 19. L’Istituto sarà una grande “agorà” dove i nostri studenti si racconteranno attraverso mostre, eventi, rappresentazioni e attività di laboratorio



ALGHERO - Grazie ai fondi del PNRR sono stati realizzati un’aula tematica di scienze umane per poter lavorare anche per classi parallele, un nuovo laboratorio, e tutte le classi sono state implementate con schermi touch e attrezzature all’avanguardia (visori, droni, etc.). Tra le attività proposte nelle aule del liceo scientifico, e delle scienze umane, i ragazzi potranno trovare un Incubatore d’impresa che è anche un’aula tecnologicamente moderna. Si tratta dell’ “Aula 4.0” nata dalla collaborazione di Fondazione Sardegna ed altri enti, dove, durante l’anno scolastico, vengono ospitati imprenditori ed esperti del territorio, che, con il loro supporto, guidano i nostri studenti verso la realizzazione delle loro idee.



Sarà possibile fare gli scienziati per un giorno con le attività proposte nei laboratori di Chimica, Biologia, Fisica. Il laboratorio di Fisica, rinnovato grazie ai fondi del PNRR e della Fondazione Sardegna, si presenta quest'anno come un ambiente all'avanguardia, progettato per rendere l'apprendimento scientifico interattivo e coinvolgente. Gli studenti potranno sperimentare con i kit tematici, le schede Arduino e Makey Makey, approfondendo la programmazione e l'elettronica attraverso la costruzione e il controllo di circuiti e sensori. Una delle novità di quest'anno è la sezione dedicata all'analisi sperimentale delle leggi della fisica, con strumenti digitali per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi a fenomeni fisici. Il laboratorio è organizzato in un'aula modulare, pensata per favorire il lavoro di gruppo e adattarsi alle diverse esigenze didattiche, garantendo un ambiente accogliente e stimolante. Non mancherà l'uso di visori per la realtà aumentata, che permetterà di esplorare concetti fisici complessi attraverso simulazioni immersive. Inoltre, l'umanoide Nao, protagonista di collaborazioni con il museo MUSA e della NAO Challenge Nazionale, offre un'esperienza unica nel campo della robotica.



Gli spazi modulari favoriscono collaborazione e creatività, creando un ambiente ideale per l'apprendimento scientifico. È possibile scoprire i Progetti europei, le esperienze di Erasmus, e ancora, le competizioni di filosofia, scienze, chimica e matematica Anche quest’anno la scuola ha ospitato le facoltà scientifiche e ingegneristiche dell’Università di Cagliari, consolidando l’azione di formazione orientativa sul territorio. Il Liceo Fermi è anche una scuola inclusiva che accoglie gli alunni stranieri promuovendo la mobilità studentesca all’interno dei processi di internazionalizzazione. Durante l’Open day gli studenti avranno informazioni sulle attività dedicate al mondo delle lingue come le certificazioni di lingua inglese e alle iniziative extracurriculari (teatro, laboratori musicali, scacchi, diritto e cittadinanza, attività sportive, educazione alla salute e partecipazione a concorsi).