Alguer.itnotiziesassariCulturaScuola › Il Canopoleno di Sassari premiato al Quirinale
S.A. 12:36
Il Canopoleno di Sassari premiato al Quirinale
L’opera "La Scelta giusta", realizzata con profonda sensibilità dagli alunni della Scuola primaria, ha ottenuto la menzione speciale della Commissione nazionale paritetica
Il Canopoleno di Sassari premiato al Quirinale

SASSARI - Una giornata storica per il Convitto Nazionale Canopoleno che, nella prestigiosa cornice della Capitale, ha visto il proprio impegno civile riconosciuto ai massimi livelli dello Stato. In occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio, una delegazione dell’istituto sassarese è stata ricevuta al Palazzo del Quirinale per la cerimonia di premiazione della XXIV edizione del concorso nazionale "I giovani ricordano la Shoah". L’opera "La Scelta giusta", realizzata con profonda sensibilità dagli alunni della Scuola primaria, ha ottenuto la menzione speciale della Commissione nazionale paritetica. A rappresentare con orgoglio l'istituto di Via Luna e Sole a Roma, davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e al Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è stata una delegazione composta dagli studenti della primaria Alessandro Cherchi e Alice Marrosu, accompagnate dalle docenti Rita Spina e Alessandra Patti.

Il premio è stato conferito per la capacità dei giovanissimi allievi di interpretare i temi della Shoah attraverso un linguaggio consapevole, frutto di un percorso didattico che ha saputo unire arte e storia. Eventi di tale caratura istituzionale non rappresentano solo un traguardo accademico, ma tappe fondamentali per la crescita dei giovani. Il confronto diretto con le alte cariche dello Stato e l'approfondimento della memoria storica permettono agli studenti di trasformare il sapere in coscienza civica, rendendoli sentinelle attive contro ogni forma di discriminazione e odio.

«Vedere l'impegno dei nostri giovanissimi studenti riconosciuto ai massimi livelli istituzionali è motivo di immenso orgoglio. Questo premio non celebra solo la qualità di un lavoro artistico e didattico, ma la capacità della scuola di trasformare la memoria storica in un faro per le coscienze, premiando il valore educativo di un percorso che rende i ragazzi protagonisti del proprio tempo» ha detto Stefano Manca, Rettore del Convitto Nazionale Canopoleno. Questo successo nazionale corona un itinerario già avviato dall'istituto con l'evento "Aspettando il Giorno della memoria" , consolidando il ruolo del Canopoleno come centro d'eccellenza per l' Educazione Civica e la formazione di cittadini responsabili, ispirati ai principi della democrazia e della libertà.
15:03
