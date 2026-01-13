Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCulturaScuola › Porte aperte al Liceo Artistico Figari
S.A. 21:03
Porte aperte al Liceo Artistico Figari
Il liceo sassarese apre nuovamente le proprie porte ai futuri studenti e alle loro famiglie in occasione dell’open day in programma per sabato 17 gennaio
Porte aperte al Liceo Artistico Figari

SASSARI - Il Liceo Artistico “Filippo Figari” di Sassari apre nuovamente le proprie porte ai futuri studenti e alle loro famiglie in occasione dell’open day in programma per sabato 17 gennaio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 nella sede centrale dell’istituto, in Piazza d’Armi. Durante la giornata docenti e studenti accompagneranno i visitatori alla scoperta dell’offerta formativa del Liceo, presentando i percorsi del primo biennio e i diversi indirizzi del triennio: Arti Figurative Pittura, Arti Figurative Scultura, Architettura e Ambiente, Design dell’Arredamento, Design della Moda, Design dei Metalli, Grafica, Audiovisivo e Multimediale. Sarà inoltre data particolare attenzione alla presentazione delle discipline comuni a tutti i percorsi liceali, insegnate attraverso metodologie laboratoriali che caratterizzano l’identità didattica del Figari e favoriscono un apprendimento attivo e consapevole. Durante il percorso guidato sarà possibile visitare i laboratori artistici, la nuova aula metaverso e gli spazi didattici rinnovati, oltre a ricevere informazioni sui numerosi progetti promossi dall’istituto.

In questo contesto si inserisce l’esperienza delle open class intitolate “Un giorno da liceale”, svoltesi nei mesi di dicembre e gennaio, che hanno registrato una partecipazione ampia e molto positiva da parte degli studenti delle scuole medie. I ragazzi hanno preso parte con entusiasmo ai laboratori artistici, sperimentando dal vivo le attività didattiche e le modalità di lavoro che caratterizzano lo stile di apprendimento. Nell’open day saranno inoltre illustrate le opportunità formative offerte dalla scuola, tra cui gli stage linguistici all’estero e una strutturata proposta di viaggi di istruzione, che coinvolge tutti gli studenti e rappresenta un’importante occasione di crescita culturale. Il Liceo Figari sostiene e valorizza ogni alunno anche attraverso una ricca offerta di corsi e laboratori extracurricolari, finalizzati allo sviluppo delle competenze personali e allo stesso tempo orientati alla certificazione delle competenze linguistiche. Saranno infine presenti i docenti dell’area Inclusione, disponibili a fornire informazioni sui percorsi dedicati agli studenti con bisogni educativi speciali.

Nella galleria al primo piano saranno esposti i lavori degli studenti, offrendo ai visitatori un’immersione nei linguaggi e negli ambiti dell’arte che definiscono l’identità del Liceo Artistico Figari. Sarà inoltre possibile visitare il nuovo spazio espositivo, che ospita anche la biblioteca dell’istituto, recentemente arricchito da opere storiche che testimoniano la lunga tradizione della scuola. Fondato nel 1935 come prima scuola d’arte della Sardegna, l’ex Istituto d’Arte – divenuto Liceo Artistico in seguito alla riforma della scuola secondaria di secondo grado – ha da sempre rappresentato un centro di eccellenza culturale e artistica, profondamente legato alla città e al territorio. Nel corso della sua storia ha accolto figure di grande rilievo come Filippo Figari, primo direttore dell’istituto, Stanis Dessy, Eugenio Tavolara, Vico Mossa e Mauro Manca, confermandosi come un luogo di formazione in cui tradizione e innovazione continuano a dialogare.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
14:04
Liceo Artistico Alghero: open day a gennaio
Sabato 10, 17 e 24 gennaio 2026, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, le porte della scuola si apriranno per offrire un’esperienza diretta e immersiva nel mondo della formazione artistica
14/1/2026
Open days al Tecnico di Alghero
Due incontri di orientamento, rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie, che si terranno sabato 17 e sabato 24 gennaio, dalle ore 16 alle ore 19, nelle sedi di via Diez e di via degli Orti
14/1/2026
Open day al Salvator Ruju di Sassari
Durante l’Open Day di sabato 17 gennaio sarà possibile visitare i laboratori dell’indirizzo Tecnico in Biotecnologie Sanitarie e Ambientali – Biologia, Microbiologia, Chimica, Igiene, Anatomia e Fisica – dove verranno proposte dimostrazioni pratiche e presentate strumentazioni avanzate che riproducono contesti di lavoro reali
13/1/2026
Dal Canopoleno alla conquista di Chongqing
Il viaggio, nato da una solida convenzione con l´ateneo cinese, ha permesso ai ragazzi di immergersi in una realtà urbana da 30 milioni di abitanti. Oltre alle lezioni nel campus, il programma ha offerto un tuffo nelle tradizioni: arti marziali, tiro con l´arco e intaglio della carta
13/1/2026
Resistere contro lo smantellamento della scuola
La Regiona Sardegna tiene la linea e resiste. Vergogna il commissariamento del governo per i dimensionamenti scolastici. La Regione Sardegna Resiste e fa bene
13/1/2026
Poste sempre più Green ad Alghero
I contenitori sono certificati dal Forest Stewardship Council e si presentano con una grafica divertente, ispirata alle discipline dei Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026, di cui Poste Italiane è Premium logistics partner
13/1/2026
Scientifico e Scienze Umane: open day ad Alghero
Open day al Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “E.Fermi” di Alghero, sabato 17 gennaio e sabato 31 gennaio, dalle 16 alle 19. L’Istituto sarà una grande “agorà” dove i nostri studenti si racconteranno attraverso mostre, eventi, rappresentazioni e attività di laboratorio
12/1Una giunta incapace di governare
12/1Dimensionamento scolastico: Regione commissariata
10/1Canopoleno, settimana di open day per il convitto
9/1Educazione civica da potenziare nella scuola
18/12Porta Terra si difende su Fertilia. «Bambini in aula dopo Natale»
18/12Scuola Infanzia inagibile a Fertilia. «Bambini trascurati, così non va»
13/12Avis Alghero: assegni agli studenti
10/12Erittu e la sua lezione contro il bullismo a Fertilia
10/12Parte da Sennori il progetto per salute e benessere
4/12Educazione ambientale nelle scuole di Porto Torres
« indietro archivio scuola »
14 gennaio
Schianto in via Barracu: cinque feriti
14 gennaio
«Ad Alghero sempre più locali diventano B&B»
15 gennaio
Alghero ha il Garante delle Persone con Disabilità



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)