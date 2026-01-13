S.A. 21:03 Porte aperte al Liceo Artistico Figari Il liceo sassarese apre nuovamente le proprie porte ai futuri studenti e alle loro famiglie in occasione dell’open day in programma per sabato 17 gennaio



SASSARI - Il Liceo Artistico “Filippo Figari” di Sassari apre nuovamente le proprie porte ai futuri studenti e alle loro famiglie in occasione dell’open day in programma per sabato 17 gennaio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 nella sede centrale dell’istituto, in Piazza d’Armi. Durante la giornata docenti e studenti accompagneranno i visitatori alla scoperta dell’offerta formativa del Liceo, presentando i percorsi del primo biennio e i diversi indirizzi del triennio: Arti Figurative Pittura, Arti Figurative Scultura, Architettura e Ambiente, Design dell’Arredamento, Design della Moda, Design dei Metalli, Grafica, Audiovisivo e Multimediale. Sarà inoltre data particolare attenzione alla presentazione delle discipline comuni a tutti i percorsi liceali, insegnate attraverso metodologie laboratoriali che caratterizzano l’identità didattica del Figari e favoriscono un apprendimento attivo e consapevole. Durante il percorso guidato sarà possibile visitare i laboratori artistici, la nuova aula metaverso e gli spazi didattici rinnovati, oltre a ricevere informazioni sui numerosi progetti promossi dall’istituto.



In questo contesto si inserisce l’esperienza delle open class intitolate “Un giorno da liceale”, svoltesi nei mesi di dicembre e gennaio, che hanno registrato una partecipazione ampia e molto positiva da parte degli studenti delle scuole medie. I ragazzi hanno preso parte con entusiasmo ai laboratori artistici, sperimentando dal vivo le attività didattiche e le modalità di lavoro che caratterizzano lo stile di apprendimento. Nell’open day saranno inoltre illustrate le opportunità formative offerte dalla scuola, tra cui gli stage linguistici all’estero e una strutturata proposta di viaggi di istruzione, che coinvolge tutti gli studenti e rappresenta un’importante occasione di crescita culturale. Il Liceo Figari sostiene e valorizza ogni alunno anche attraverso una ricca offerta di corsi e laboratori extracurricolari, finalizzati allo sviluppo delle competenze personali e allo stesso tempo orientati alla certificazione delle competenze linguistiche. Saranno infine presenti i docenti dell’area Inclusione, disponibili a fornire informazioni sui percorsi dedicati agli studenti con bisogni educativi speciali.



Nella galleria al primo piano saranno esposti i lavori degli studenti, offrendo ai visitatori un’immersione nei linguaggi e negli ambiti dell’arte che definiscono l’identità del Liceo Artistico Figari. Sarà inoltre possibile visitare il nuovo spazio espositivo, che ospita anche la biblioteca dell’istituto, recentemente arricchito da opere storiche che testimoniano la lunga tradizione della scuola. Fondato nel 1935 come prima scuola d’arte della Sardegna, l’ex Istituto d’Arte – divenuto Liceo Artistico in seguito alla riforma della scuola secondaria di secondo grado – ha da sempre rappresentato un centro di eccellenza culturale e artistica, profondamente legato alla città e al territorio. Nel corso della sua storia ha accolto figure di grande rilievo come Filippo Figari, primo direttore dell’istituto, Stanis Dessy, Eugenio Tavolara, Vico Mossa e Mauro Manca, confermandosi come un luogo di formazione in cui tradizione e innovazione continuano a dialogare.