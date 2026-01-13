Alguer.it
S.A. 8:02
Open Day all´Alberghiero di Alghero
Open Days in programma sabato 17 e venerdì 23 gennaio. Due appuntamenti dedicati alla scoperta dell’offerta formativa dell’Istituto
Open Day all´Alberghiero di Alghero

ALGHERO - L’IPSAR di Alghero apre a territorio, a studenti e famiglie con gli Open Days in programma sabato 17 e venerdì 23 gennaio. Due appuntamenti dedicati alla scoperta dell’offerta formativa dell’Istituto. Durante le giornate di orientamento sarà possibile conoscere da vicino i percorsi di studio di Enogastronomia e Accoglienza Turistica, fiore all’occhiello della scuola, fortemente legati alle eccellenze del territorio e alle esigenze del mondo del lavoro. Il corso di Enogastronomia forma professionisti della ristorazione capaci di operare in cucine moderne e contesti di alto livello, con solide competenze tecniche, creative e organizzative. Gli studenti apprendono attraverso attività pratiche di laboratorio, l’uso di attrezzature professionali, lo studio delle tradizioni culinarie locali e nazionali, l’attenzione alla qualità delle materie prime, alla sostenibilità e alla sicurezza alimentare.

Il percorso di Accoglienza Turistica prepara figure qualificate per il settore dell’ospitalità, in grado di gestire i servizi di ricevimento, promozione e organizzazione turistica. Particolare rilievo è dato alle lingue straniere, alla comunicazione, al marketing del territorio e all’utilizzo delle tecnologie digitali applicate al turismo, elementi fondamentali per un settore in continua evoluzione. Nel corso degli Open Days, docenti e studenti guideranno i visitatori all’interno dei laboratori, delle aule e degli spazi comuni, illustrando le attività didattiche, i progetti, le esperienze di Formazione Scuola Lavoro e le opportunità occupazionali offerte dai diversi indirizzi. L’IPSAR di Alghero si conferma così una scuola attenta alla crescita personale e professionale degli studenti, capace di coniugare tradizione, innovazione e forte connessione con il territorio. Il 17 e il 23 gennaio sono due date importanti per orientarsi consapevolmente nella scelta della scuola superiore e per scoprire da vicino una realtà formativa dinamica, innovativa e qualificante.
16 gennaio
Da Mattarella onorificenza all´algherese Giulio Marongiu
16 gennaio
«Nessuno taglia le tasse, Ryanair volerà via»
16 gennaio
30 milioni persi nella Nurra. «Priorità sistemare le reti idriche»



