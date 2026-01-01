Alguer.it
Alguer.itnotiziesardegnaTurismoTurismo › Sardegna tra le mete più ambite alla ITB di Berlino
S.A. 19:29
Sardegna tra le mete più ambite alla ITB di Berlino
Oggi si chiude nel migliore dei modi l’ITB di Berlino dove proprio la Germania rappresenta il principale mercato in assoluto. Per la prima volta si è superata la soglia dei 3 milioni di visitatori
CAGLIARI - Una partecipazione strategica quella della Regione Sardegna sul mercato tedesco, che si conferma essere il primo per arrivi nel 2025. La Sardegna si conferma come una delle mete turistiche più ambite. Oggi si chiude nel migliore dei modi l’ITB di Berlino dove proprio la Germania rappresenta il principale mercato in assoluto. Per la prima volta si è superata la soglia dei 3 milioni di visitatori. Il secondo mercato è la Lombardia, se si considera le regioni italiane, con un milione in meno, circa 2 milioni e duecentomila. La grande campagna di comunicazione digital e tradizionale, televisione e carta stampata, verrà fatta nei principali mercati di riferimento per ciascuna regione. I principali mercati per la Sardegna sono Germania, Francia, Svizzera e poi Gran Bretagna e Stati Uniti per quanto riguarda i mercati extraeuropei.

«La Sardegna all'ITB di Berlino ha un ruolo davvero da protagonista, abbiamo fatto una conferenza stampa per presentare la nuova campagna promozionale per la contronarrazione rispetto alle notizie sugli effetti devastanti sulle coste del ciclone Harry, effetti che non ci sono stati in maniera così devastante, ma abbiamo anche riunito circa 500 persone tra operatori, giornalisti, tour operator nella sede dell'ambasciata per comunicare quali sono gli altri prodotti, oltre a marino, balneare e premium nel quale sicuramente eccelliamo e eccelliamo soprattutto nel mercato tedesco». Ha detto l’assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu. A livello generale, successo della destinazione Italia in Germania confermato anche dai tour operator: per il 2025 il 75% di questi segnala aumenti di vendite verso le nostre città di circa l’8,5%, con picchi fino al +15%. Previsioni positive anche per il primo trimestre 2026, le indicazioni unanimi confermano un trend ulteriormente in crescita rispetto all’anno passato.
