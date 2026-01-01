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Cor 16:55
Alghero regina di Pasquetta: anticipo d'estate
«Una vivacità confermata per l´intero weekend di Pasqua, che consacra la Riviera del Corallo destinazione unica in Sardegna, capace di coniugare eventi, un paesaggio straordinario, identità culturale e qualità dell’offerta turistica»
Alghero <i>regina</i> di Pasquetta: anticipo d'estate

ALGHERO - Grande successo per la Pasquetta ad Alghero, che ha vissuto una giornata di straordinaria partecipazione, entusiasmo e condivisione, confermandosi ancora una volta tra le mete più attrattive del panorama regionale e nazionale, rafforzando il proprio posizionamento strategico nel mercato turistico italiano. Migliaia di persone hanno preso d'assalto la Riviera del Corallo per trascorrere una giornata all’insegna della musica e della socialità, animando il centro cittadino sin dalle prime ore del mattino. Cuore dell’evento Piazza Sulis, trasformata in un grande spazio di incontro e spettacolo, dove le esibizioni di Nomadi, Istentales e Dolcenera hanno saputo coinvolgere ed emozionare un pubblico ampio e trasversale.

Un flusso continuo e diffuso ha interessato l’intero tessuto urbano e le spiagge: dai Bastioni di Alghero al centro storico, fino alla Passeggiata Barcellona, restituendo l’immagine di una destinazione dinamica, accogliente e pienamente fruibile. Una vivacità confermata per l'intero weekend di Pasqua, che consacra la Riviera del Corallo destinazione unica in Sardegna, capace di coniugare eventi, un paesaggio straordinario, identità culturale e qualità dell’offerta turistica.

«Il successo della Pasquetta rappresenta molto più di un evento riuscito. È la dimostrazione tangibile di quanto Alghero possa esprimere in termini di attrattività anche nei periodi di media stagione, grazie a un’offerta integrata che unisce spettacolo, patrimonio e accoglienza. La Riviera del Corallo si conferma una destinazione competitiva, tra le più gettonate nell'isola anche ad aprile, in grado di intercettare flussi sempre più ampi e diversificati, valorizzando al meglio le proprie peculiarità e rafforzando il proprio posizionamento sui mercati nazionali e internazionali» dichiara il Presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu. Un risultato che consolida il percorso intrapreso in termini di programmazione e promozione, evidenziando come eventi di qualità rappresentino un volano fondamentale per l’allungamento della stagione turistica e per la crescita complessiva della destinazione Alghero.
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