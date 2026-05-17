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Cor 19:25
I Tazenda tornano live nel Sassarese
Sul palco, i Tazenda nella loro nuova formazione: Gigi Camedda (voce e pianoforte), Gino Marielli (chitarra e voce) e Serena Carta Mantilla (voce e tastiere), nuova voce ufficiale del gruppo
I Tazenda tornano live nel Sassarese

SASSARI - I Tazenda tornano live con Campo Unificato, il nuovo spettacolo che dà il titolo al tour 2026 con la band al completo e che farà tappa in Sardegna con le date - tutte in provincia di Sassari - del 23 maggio a Padria (SS) in Piazza Convento, il 24 maggio a Orroli (CA) e il 26 maggio a Sorso (SS).

Sul palco, i Tazenda nella loro nuova formazione: Gigi Camedda (voce e pianoforte), Gino Marielli (chitarra e voce) e Serena Carta Mantilla (voce e tastiere), nuova voce ufficiale del gruppo: interprete sensibile, intensa, capace di coniugare delicatezza e potenza, che sa proiettare il progetto verso nuove traiettorie. La sua presenza segna una nuova fase del percorso artistico del gruppo, in continuità con la loro storia e aperta al futuro.

Con i suoi colori vocali sta permettendo ai Tazenda di tornare a certe sonorità quasi sopranili che erano di Parodi. Ad accompagnarli l’inseparabile e ormai storico Massimo Cossu (chitarre), Massimo Canu (basso) e due new entry: Federico Canu alla batteria e Andrea C. Pinna al violino e tastiere.
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