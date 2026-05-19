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Cor 12:24
Daniele Silvestri in concerto a Oristano
Sabato 27 giugno per una tappa del tour che prende il titolo dal suo nuovissimo album, "Canzoni a sdraio", in uscita giusto due settimane prima (venerdì 12
Daniele Silvestri in concerto a Oristano

ORISTANO - Daniele Silvestri in concerto a Oristano sabato 27 giugno per una tappa del tour che prende il titolo dal suo nuovissimo album, "Canzoni a sdraio", in uscita giusto due settimane prima (venerdì 12). Il cantautore romano sarà di scena in Piazza Duomo a partire dalle 22 nell'ambito della quinta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso nella città di Eleonora da Legacoop e Dromos.

Il ritorno live di Daniele Silvestri porta con sé il segno di un'identità artistica che ha sempre fatto del concerto un luogo di sperimentazione e racconto. Nel corso degli anni, i suoi spettacoli si sono distinti per la capacità di cambiare forma e prospettiva pur restando fedeli a un'idea precisa di musica dal vivo, in continuo dialogo con il pubblico. Anche "Canzoni a sdraio" si inserisce in questa direzione: sul palco, il cantautore si alterna al pianoforte e alle chitarre con un trio essenziale ma ricco di sfumature sonore: con lui ci saranno Davide Savarese alla batteria e alle percussioni, e Marco Santoro, impegnato tra fagotto e tromba. Ne nasce uno spettacolo intimo e sorprendente, dove i brani vengono riletti attraverso arrangiamenti liberi e contaminati, capaci di attraversare atmosfere diverse senza mai cedere alla prevedibilità.

La cifra stilistica di Daniele Silvestri coniuga la ricerca di una nuova canzone d'autore con il riscontro del grande pubblico, mescolando talento e tradizione, leggerezza espressiva e impegno civile, come testimoniano brani come "Cohiba", "Il mio nemico", "L'appello", "Quali alibi", "A bocca chiusa" e "Argentovivo" accanto a evergreen come "Le cose in comune", "Occhi da Orientale", "Testardo", "Salirò" e "La Paranza". I tanti riconoscimenti ricevuti dal cantautore nel corso della sua carriera (Premio Tenco, David di Donatello, Recanati, Amnesty Italia, Grinzane-Cavour, Carosone per citarne alcuni) sono un'ulteriore conferma della sua attenzione verso l'altro, dello sguardo, della parola e dell'azione sempre vigili sul presente, solidali, lucidi, generosi.
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