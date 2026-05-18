S.A. 12:06 Festival Mediterraneo: al Sacro Cuore organo, marimba e flauto Secondo appuntamento della rassegna “Vespri d’organo”, quattro concerti in collaborazione con il Conservatorio “Canepa” di Sassari. All’organo Stefano Melis Sechi e l’Agàpe Duo (Silvia Cossu, marimba, e Martina Porcheddu, flauto)



SASSARI – La basilica del Sacro Cuore a Sassari ospiterà venerdì prossimo 22 maggio con inizio alle 20.30 il secondo appuntamento di “Vespri d’organo”, rassegna inserita nel cartellone del Festival del Mediterraneo e che comprende quattro concerti in collaborazione con il Conservatorio musicale “Luigi Canepa” di Sassari. Protagonisti della serata saranno l’organista Stefano Melis Sechi e l’Agàpe Duo, ovvero Silvia Cossu alla marimba e Martina Porcheddu al flauto, tutti allievi del Conservatorio sassarese. Stefano Melis Sechi, organista e clavicembalista, eseguirà in apertura Batalla de sexto tono di José Ximénez, autore spagnolo del 1600. Seguirà Variazioni su “Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen” S. 673 di Franz Liszt, brano scritto nel 1862, basato su un tema del primo movimento della cantata "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, BWV 12" e sul tema del “Crucifixus” della Messa in si minore BWV 232, entrambe composizioni di Johann Sebastian Bach. Seguirà Hamburg dai “Trois Préludes Hambourgeois” di Guy Bovet, organista svizzero.



Nella seconda parte della serata, l’Agàpe Duo proporrà invece Paesaggi Sonori, un programma che nasce dall’idea di coniugare la musica unica creata dall’unione dei timbri insoliti fra due strumenti molto differenti fra loro, con la magia tipica di mete inesplorate del globo terrestre. Si inizierà con Isle of Skye, del giovanissimo e talentuoso percussionista Michael Iorio, una suite di cinque movimenti dedicati all’isola scozzese di Skye. A seguire la Nordisk Suite (Suite nordica), composizione di Jonas Ervolder Bovè, autore e percussionista danese, noto per la sua sapienza nel fondere temi musicali moderni e brani tipici della tradizione.



La Suite si ispira alle melodie melanconiche dei rituali folkloristici nordici ed è strutturata in tre frammenti. Il Festival del Mediterraneo, ideato e organizzato dall’associazione Arte in Musica, con la direzione artistica del maestro Ugo Spanu, è sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Consiglio Regionale della Sardegna, Fondazione di Sardegna, Camera di Commercio di Sassari attraverso il network “Salude&Trigu”, Fondazione Alghero, Comune di Alghero, Alghero Airport e Chilivani Ambiente. Il concerto comprenderà un’introduzione storica e la presentazione delle singole composizioni da un punto di vista musicale. L’ingresso è libero.



Nella foto: Silvia Cossu