Cor 19:14 Mans Manetes, successo al Barnasants I giovani cantanti di Alghero hanno riempito il teatro del CAT di Barcellona, per la presentazione del loro nuovo album "Anem anem anant", sotto la direzione del cantautore Claudio Gabriel Sanna.



BARCELLONA – Il 25 aprile scorso, il quartiere Gràcia di Barcellona ha vissuto una di quelle serate in cui cultura e sentimento si intrecciano al di sopra del mare. Il teatro del CAT, Centre Artesà Tradicionàrius, ha fatto da cornice a un concerto indimenticabile: la presentazione ufficiale di "Anem anem anant", il nuovo album del Coro Mans Manetes. Davanti a un folto pubblico, che non ha mai smesso di applaudire ed acclamare ogni brano, i dieci giovani coristi, di età compresa tra gli 8 e i 15 anni, giunti da Alghero accompagnati dalle loro famiglie, hanno dimostrato che il futuro della lingua e della musica algherese è in buone mani. I giovani protagonisti della serata sul palco sono stati: Sophia Businco, Sophia Cadoni, Aurora Dore, Samuel Esposito, Gabriele Farre, Samuel Martinez, Carmelo Nieddu, Andrea Piras, Elisabetta Podda e Francesca Zuddas.



Va ricordato che anche i coristi Elisea China e Paolo Daccò hanno partecipato alla registrazione dell'album, pur non potendo essere presenti a Barcellona per il concerto. Los minyons i les minyones algueresos non si sono limitati a cantare; hanno anche suonato flauti e percussioni, e si sono occupati di presentare, uno per uno, i 14 brani che compongono il nuovo album, mescolando con disinvoltura il repertorio tradizionale con opere di cantautori contemporanei algheresi. Sotto la direzione artistica del maestro Claudio Gabriel Sanna, il coro è stato accompagnato da un gruppo di musicisti professionisti di prim'ordine, a garanzia di un suono impeccabile: al violino Dario Pinna, al pianoforte e alla fisarmonica Josep Maria Cols, al contrabbasso Salvador Maltana, alle percussioni Paolo Zuddas.



Il concerto ha visto in chiusura la partecipazione straordinaria del mitico cantautore Àngel Maresca, Lo Barber de l’Alguer. La Coral Mans Manetes è una realtà musicale nota e apprezzata ad Alghero e in tutti i territori di lingua catalana, essendo uno dei pochi cori stabili di ragazzi e ragazze che cantano in catalano ad Alghero. Ha iniziato la sua attività nel settembre 2017, con la registrazione di alcuni brani per il libro-album Mans Manetes. L’Alguer: paraules, cançons i veus de minyons, ideato e prodotto da Plataforma per la Llengua. Il nuovo album Anem anem anant, prodotto da Claudio Gabriel Sanna, è stato pubblicato a Barcellona con l'etichetta discografica Sota la Palmera.



Questa avventura musicale è stata possibile grazie a una sinergia di sforzi che consolidano il concetto di "cultura in rete": il festival BarnaSants, il management di Benaisit e l'organizzazione generale sostenuta dall'Associazione culturale Storie di Alghero. Il progetto ha inoltre beneficiato del fondamentale sostegno istituzionale e del patrocinio del Comune di Alghero, a conferma dell'impegno della città sarda nei confronti della valorizzazione e salvaguardia della propria identità linguistica e culturale catalana. Con questo successo a Barcellona, la Coral Mans Manetes dimostra che, come dice il titolo del loro nuovo album, Anem anem anant, continuerà ad andare molto lontano, portando la voce di Alghero alle nuove generazioni. Il concerto verrà presto replicato anche ad Alghero, dove un folto pubblico di affezionati ammiratori attende con impazienza l’uscita e la presentazione del nuovo disco.