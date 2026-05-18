S.A. 11:15 Musica e parole antiche a Olmedo Il concerto propone un viaggio nella Sardegna catalana attraverso le melodie che nel XIV secolo giunsero sull’isola insieme ai catalani. Protagonisti Antonello Colledanchise e Susanna Carboni. Appuntamento sabato 23 maggio



ALGHERO - Sabato 23 maggio alle 19.00, la Biblioteca “Grazia Deledda” di Olmedo diventerà il palcoscenico di un evento culturale di grande fascino. Il Teatro Civico ospiterà il concerto “Storia della Sardegna catalana attraverso i canti medievali”, un’esperienza che intreccia musica, storia e identità. L’iniziativa è sostenuta dall’Amministrazione Comunale, dal Sindaco Toni Faedda e dall’assessore alle tradizioni Nando Sabiu. Il concerto propone un viaggio nella Sardegna catalana attraverso le melodie che nel XIV secolo giunsero sull’isola insieme ai catalani: canti dei trobadors, leggende, repertori dell’amor cortese, canti religiosi e ninnananne che hanno attraversato i secoli. Un patrimonio sonoro che racconta l’incontro tra culture e che ancora oggi risuona nella tradizione algherese.



La serata includerà traduzioni in algherese di brani della canzone d’autore italiana e momenti swing

interpretati dal Duo Colledanchise–Carboni. L’evento è organizzato dall’Associazione Panta Rei

Alghero, che da oltre trent’anni opera per la tutela della lingua e della cultura algherese.

Attraverso letture e musica dal vivo, il pubblico potrà riscoprire un patrimonio immateriale raro: le

canzoni raccolte da Antonello Colledanchise dalla viva voce del popolo, insieme ai materiali

provenienti dagli studi di Pasquale Scanu, Antonio Ballero e altri ricercatori. Un intreccio di

memorie che racconta la fusione tra lingua algherese e melodie sarde.



Protagonisti della serata saranno Antonello Colledanchise e Susanna Carboni, un Duo che unisce

rigore storico e sensibilità artistica. Antonello Colledanchise, cantautore algherese da oltre 50 anni,

con voce e cuatro venezuelano, evoca atmosfere antiche, riportando in vita i canti che un tempo

risuonavano nelle corti catalane e nelle chiese della Sardegna. Susanna Carboni, clarinettista e

cantante lirica, ha calcato palcoscenici internazionali portando ovunque la sua voce intensa. Il Duo

si esibisce con successo in Italia e all’estero, ricevendo apprezzamenti unanimi. Alle percussioni, Saphira Cabula accompagnerà il viaggio musicale, guidando il pubblico attraverso la storia catalana di Sardegna. L’evento si propone come momento partecipativo, capace di coinvolgere residenti, famiglie, visitatori e appassionati, rispecchiando i valori delle festività natalizie: accoglienza, comunità, condivisione. Per la prima volta Olmedo ospita un evento interamente dedicato al catalano di Alghero, un omaggio alla comunità locale e ai tanti algheresi che hanno scelto il paese come nuova casa. Storia della Sardegna catalana attraverso i canti medievali è molto più di un concerto: è un gesto d’amore verso la storia, la lingua e l’anima profonda della Sardegna.