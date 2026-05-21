S.A. 18:52 In Cattedrale nuovo concerto dell´ Estudi Polifònic Domenica, la Cattedrale di Santa Maria ospiterà l´evento musicale che celebra la sua 30esima edizione e il doppio traguardo dei trent’anni della rassegna e dei cinquant’anni del Coro Polifonico Algherese



ALGHERO - Domenica 24 maggio, alle ore 20.30, la Cattedrale di Santa Maria, ad Alghero sarà teatro del secondo appuntamento con Estudi Polifònic, l'evento musicale che celebra la sua 30esima edizione e il doppio traguardo dei trent’anni della rassegna e dei cinquant’anni del Coro Polifonico Algherese. Domenica (ingresso libero), dopo l'apertura del concerto a cura del Coro Polifonico Algherese, diretto dal maestro Ugo Spanu, si esibiranno le corali Luigi Canepa e Polifonica Santa Croce.



La corale Luigi Canepa, nata ufficialmente come associazione l'1 luglio 1921, prende il nome dal musicista sassarese che la fondò attorno al 1880. Diretta attualmente dal maestro Luca Sirigu, ha un repertorio che spazia da brani del folklore tradizionale alle opere classiche degli autori più rappresentativi della storia della musica. Fin dalla nascita, la Luigi Canepa ha partecipato stabilmente alle stagioni lirighe sassaresi, proponendo opere di alto livello. Scopo principale della corale, cntribuire alla diffusione della musica e promuovere contatti con culture e tradizioni diverse, come testimoniano le numerose tournèe in giro per il mondo. Per essere stata ambasciatrice di cultura nel mondo, il Comune di Sassari, per gli alti meriti artistici, le ha conferito nel 1986 la Medaglia d’oro e, dopo dieci anni, il “Candeliere d’oro”.



La Corale Polifonica Santa Croce di Sorso è stata costituita ufficialmente nel settembre 2009. Diretta dal maestro Graziano Madrau, propone un repertorio che non ha confini di epoca e di genere, che spazia dai canti tradizionali della propria terra alla polifonia classica, fino al repertorio di musica contemporanea. Impegnata costantemente nella realizzazione di progetti e concerti in tutto il territorio sardo, ha avuto varie esperienze in territorio nazionale ed internazionale e si propone come ente divulgativo del patrimonio culturale e sociale della terra sarda, attraverso ricerche mirate alla valorizzazione delle musiche tradizionali e lo studio utile alla loro proposizione. Ha partecipato a vari concorsi e festival internazionali.



Nel 2021, all’ottavo Concorso internazionale di Canto corale Liviu Borlan di Baia Mare, in Romania, il coro e stato premiato dalla giuria internazionale con due premi speciali: premio Mass media e premio Popolare. Promuove costantemente opere originali e commemorative. Nel gennaio 2011, la Corale Santa Croce ha ricevuto dal Consiglio comunale di Sorso, nell'ambito dei festeggiamenti per il 150esimo anniversario dell’Unita d’Italia, il riconoscimento “Associazione di interesse culturale” richiedendone al Ministero dei Beni culturali l’inclusione nella lista delle associazioni di “Interesse nazionale”. Estudi Polifònic è realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del programma Salude & Trigu, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero, della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Alghero. La direzione artistica è affidata al maestro Ugo Spanu.