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S.A. 15:28
Il concerto aperitivo di Claudia Crabuzza ad Alghero
La settima corda, la rassegna della musica d’autore ideata dalla Associazione Culturale “Augusto Mordenti” giunta al secondo appuntamento, propone l’atteso concerto di Claudia Crabuzza domenica 12 aprile
Il concerto aperitivo di Claudia Crabuzza ad Alghero

ALGHERO - Claudia Crabuzza, cantautrice di Alghero, laureata in Mediazione Linguistica e in Lingue e Culture della Sardegna, dal 2000 voce della band Chichimeca, ha pubblicato sette dischi. Nel 2016 il primo disco solista in catalano di Alghero, Com un soldat, ha vinto la Targa Tenco per il disco in lingue minoritarie. Nel 2024 ha pubblicato con Archivi del Sud il libro L’eredità delle donne di Casa Lussu, Joyce Lussu e Giovanna Serri con tre brani originali dedicati alle protagoniste. L'ultimo lavoro discografico "Grazia, la madre" è un omaggio alle opere di Grazia Deledda. Il concerto di Claudia Crabuzza, chitarra e voce, si annuncia come sempre di grande impatto. Accompagna il pubblico in un viaggio intimo tra le storie e i volti che vivono nelle canzoni della sua produzione recente in catalano di Alghero, premiate al Premio Tenco, ma anche racconti con musica e parole di un percorso di donna e delle donne ispiratrici della canzone popolare e al più apprezzato autore della canzone algherese, Pino Piras. L'appuntamento con il concerto aperitivo è Domenica 12 aprile alle ore 19:30, nel salotto musicale in via De Gasperi 44 ad Alghero.

Nella foto (di Michela Leo): Claudia Crabuzza
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