S.A. 10:55 Start-up innovative: Nuoro tra le provincie più dinamiche L’analisi dell’Osservatorio economico della Camera di Commercio di Nuoro evidenzia un ecosistema in forte espansione, con punti di forza nella solidità delle imprese e nella presenza femminile, ma criticità sul fronte giovanile e nel settore energetico



NUORO - La provincia di Nuoro si conferma tra le realtà più dinamiche del Paese per quanto riguarda la nascita e lo sviluppo di start-up innovative. È quanto emerge dall’ultima analisi dell’Osservatorio economico della Camera di Commercio di Nuoro, che ha esaminato i dati più recenti disponibili sul sistema imprenditoriale locale. Nel periodo 2016–2025, il numero di start-up innovative è cresciuto del +475,0%, un dato che colloca la provincia al 5° posto in Italia per capacità di espansione del settore. Un risultato particolarmente significativo, che testimonia la vivacità del tessuto imprenditoriale e la crescente propensione all’innovazione del territorio. A questo dinamismo si affianca un elemento di solidità. Il 56,5% delle start-up nuoresi dispone di un capitale iniziale pari o superiore a 10.000 euro, posizionando la provincia al 4° posto nazionale per livello di capitalizzazione. Un dato che indica come le nuove imprese non nascano come iniziative marginali, ma come progetti strutturati, con una visione di medio periodo. Segnali positivi arrivano anche dal miglioramento del posizionamento nella graduatoria per densità di start-up: Nuoro è passata dal 69° posto del 2024 al 58° del 2025, registrando il miglior risultato dell’ultimo quadriennio.



Secondo i dati elaborati dai registri delle Camere di Commercio (Unioncamere-Infocamere), a gennaio 2026, le start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese nel territorio nuorese sono 24, su un totale regionale di 143. L’ecosistema locale appare orientato soprattutto verso le industrie culturali e creative, la tecnologia e il digitale, l’agroalimentare innovativo e il turismo sostenibile ed esperienziale. L’analisi evidenzia tuttavia anche alcune criticità. In particolare, emerge una forte polarizzazione nella composizione della governance delle start-up. Se da un lato la provincia mostra una buona performance sul fronte della presenza femminile, con un’incidenza del 21,7% (13° posto in Italia), dall’altro si registra una significativa debolezza nella partecipazione giovanile: le start-up a prevalenza under 35 rappresentano solo l’8,7% del totale, dato che colloca Nuoro al 95° posto nazionale.



Un ulteriore elemento di attenzione riguarda il settore energetico ad alto contenuto tecnologico. Le start-up attive in questo ambito rappresentano il 13,0%, una quota che pone la provincia al 65° posto in Italia, al di sotto della media nazionale. Un dato che evidenzia un potenziale ancora inespresso in un comparto strategico per l’innovazione e la transizione ecologica. Alla luce di questi indicatori, l’Osservatorio individua alcune direttrici di sviluppo per il futuro. Da un lato, la solidità finanziaria delle start-up rappresenta una base importante su cui costruire percorsi di crescita più stabili e duraturi. Dall’altro, emerge con forza la necessità di rafforzare le politiche a sostegno dell’imprenditoria giovanile, per favorire il ricambio generazionale e consolidare nel tempo il dinamismo del sistema. Infine, il settore energetico si configura come un ambito ad alto potenziale, in cui l’innovazione potrebbe trovare nuove opportunità di sviluppo, anche in relazione alle risorse naturali del territorio. «I dati – osserva Maria Luisa Ariu, responsabile dell’Osservatorio economico della Camera di Commercio di Nuoro – restituiscono l’immagine di un ecosistema imprenditoriale vivace e in crescita, capace di esprimere progettualità solide e una buona presenza femminile. Allo stesso tempo, evidenziano alcune sfide importanti, in particolare sul fronte del coinvolgimento dei giovani e dello sviluppo di settori ad alto contenuto tecnologico. Su questi ambiti si giocherà una parte significativa della capacità del territorio di rafforzare nel tempo il proprio posizionamento nel panorama nazionale dell’innovazione».