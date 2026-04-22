S.A. 14:12 CS Alghero celebra Sant Jordi nelle vetrine del centro Il centro storico si trasforma in un libro a cielo aperto tra citazioni letterarie, favole classiche e atmosfere d’epoca. Il Centro Commerciale Naturale Al Centro Storico di Alghero rende omaggio a Sant Jordi e alla Giornata Mondiale del Libro



ALGHERO - Alghero celebra Sant Jordi 2025 con “Vetrine da Leggere” nel centro storico della città. Dal 20 al 26 aprile, il centro storico di Alghero si trasformerà in uno spazio tutto da leggere, grazie all’impegno del CCN Al Centro Storico e alla collaborazione con la Generalitat de Catalunya, in una festa che celebra l’amore per i libri e la cultura. Sant Jordi, patrono della Catalogna, è infatti anche simbolo di romanticismo e passione letteraria, elementi che Alghero, sempre più “Barcellona d’Italia”, interpreta con grande entusiasmo. Un’iniziativa per celebrare i libri e vivere la lettura nel cuore della città. Un modo originale per rendere omaggio ai grandi autori – da Proust a Calvino, da Saint-Exupéry a tanti altri – e trasformare ogni passeggiata in un’esperienza culturale.



«Con Sant Jordi vogliamo offrire al nostro centro storico un’atmosfera unica, dove cultura e commercio si incontrano in modo creativo e coinvolgente», commentano dal direttivo del CCN Al Centro Storico. «L’iniziativa Letture dall’Ottocento al Centro e Le “Vetrine da Leggere” sono un invito a rallentare, a guardarsi intorno e a lasciarsi ispirare dalle parole dei grandi scrittori. E con le letture animate riportiamo la letteratura in strada, tra la gente, in mezzo alla vita quotidiana».

Durante il weekend, librerie, negozi e attività locali proporranno anche iniziative collaterali per rendere ancora più vivo e partecipato il centro di Alghero, confermando l’impegno del CCN nel promuovere eventi culturali accessibili, creativi e capaci di valorizzare il tessuto commerciale della città.