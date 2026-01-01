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Cor 19:12
Tonno pericoloso: allerta del Ministero
Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso ufficiale relativo a un lotto di tonno prodotto in Sardegna (Alghero), invitando i consumatori alla massima attenzione: livelli di istamina superiori ai limiti di legge
Tonno pericoloso: allerta del Ministero

ALGHERO - Nel dettaglio, il provvedimento riguarda un filone di tonno pinne gialle decongelato, senza pelle e confezionato sottovuoto, realizzato da un'azienda con sede ad Alghero (lo stabilimento è identificato con il codice numerico ITY2N9VUE). Il lotto interessato è il numero 20261008339: Il prodotto, venduto sfuso, potrebbe non essere facilmente riconoscibile attraverso una confezione standard, rendendo ancora più importante verificare la provenienza dell’acquisto.

Alla base del richiamo la presenza di livelli di istamina superiori ai limiti di legge. Si tratta di una sostanza che può svilupparsi nel pesce in caso di non corretta conservazione e che, se assunta in quantità elevate, può provocare reazioni anche importanti per l’organismo: I sintomi più comuni legati all’assunzione di istamina includono arrossamenti cutanei, mal di testa, nausea, vomito, palpitazioni e manifestazioni simili a reazioni allergiche. In alcuni casi, gli effetti possono comparire anche a pochi minuti dal consumo.

Scatta quindi l’invito, rivolto a chiunque abbia acquistato il prodotto appartenente al lotto segnalato, a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita. Prevista, come da prassi in questi casi, la possibilità di rimborso o sostituzione anche in assenza di scontrino fiscale. Il sistema di allerta rapido coordinato dal Ministero della Salute consente interventi tempestivi per la tutela dei consumatori. Si tratta, in questo caso, di un richiamo a scopo precauzionale: attenersi alle indicazioni resta fondamentale per evitare possibili conseguenze sulla salute.

Foto d'archivio
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