Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaCommercioCcn: bando per i contributi
S.A. 11:52
Ccn: bando per i contributi
L’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio ha stanziato 2,5 milioni di euro in favore dei CCN iscritti all’Elenco regionale, per il proprio programma annuale di promozione previsto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026
<i>Ccn</i>: bando per i contributi

CAGLIARI - E’ stato pubblicato l’avviso per il contributo annuo a sostegno dei programmi annuali dei Centri Commerciali Naturali (CCN), a valere sulla L.R. 5/2006 e delle direttive approvate con Deliberazione di G.R. 56/43 del 29/10/2025. L’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio ha stanziato 2,5 milioni di euro in favore dei CCN iscritti all’Elenco regionale, per il proprio programma annuale di promozione previsto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

«Con questo intervento mettiamo a disposizione dei Centri Commerciali Naturali risorse più ingenti e con una tempistica più adatta ad un corretto processo di pianificazione, per rafforzare il commercio di prossimità e sostenere le iniziative di promozione dei nostri centri urbani -dichiara Franco Cuccureddu assessore del Turismo, Artigianato e Commercio. L’obiettivo è favorire iniziative capaci di rendere le nostre città e i nostri centri urbani sempre più attrattivi e accoglienti, sia per i cittadini sia per i visitatori».

«Intendiamo sostenere il lavoro delle reti di imprese –conclude Cuccureddu- che operano nei CCN, promuovendo progettualità e azioni di animazione territoriale che rafforzino l’identità commerciale e turistica dei nostri centri urbani». Le domande devono essere presentate, a pena di esclusione, entro e non oltre il 31 marzo 2026. Il contributo annuo massimo concedibile è pari a 50 mila euro nel limite del 90% delle spese ammissibili, finalizzate alla riqualificazione del commercio, promozione dei centri urbani, valorizzazione integrata di prodotti e servizi, miglioramento della competitività degli associati e al potenziamento dell’accoglienza e della fruizione da parte dei cittadini.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
13:00
Voucher per la transizione digitale e green
L´obiettivo dichiarato è quello di innescare un cambiamento tangibile, offrendo contributi a fondo perduto che possono raggiungere i 10.000 euro a fronte di un investimento minimo di 5.000 euro. Il click-day è fissato per il prossimo 12 marzo 2026, con finestre successive previste per il 30 aprile e il 15 giugno, fino alla chiusura definitiva del 31 luglio, salvo esaurimento anticipato delle risorse
5/3A Promocamera un Padiglione per il rilancio delle eccellenze
27/2Cavalcata: restyling per il mercatino
25/2Il 19 marzo inaugura Ikea a Elmas
12/2Sport: bandi per imprese ed esperti in Sardegna
9/2Fondo Fiere da 250mila euro
11/2Roadshow su IA per le imprese sarde
30/1Nel 2025 Nord traina l´Isola: +1,55%, flop negozi su turismo
29/1Camera Commercio: nuovi servizi digitali
3/1Da oggi al via i saldi in Sardegna
26/12Ccn, Occhioni: fondi insufficienti
« indietro archivio commercio »
11 marzo
Cadavere di una donna nel mare di Alghero
10 marzo
Fermato Dalì, il rapinatore di Alghero
11 marzo
Alghero e Olbia da record: oltre 6,8 mln di posti



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)