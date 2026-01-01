Cor 9:10 Fiere ed eventi sul lungomare

E´ cortocircuito ad Alghero Confcommercio territoriale di Alghero e Fine sul piede di guerra a causa dell´assenza totale di programmazione riguardo l´utilizzo di spazi pubblici destinati ad eventi e manifestazioni



La Confcommercio territoriale di Alghero insieme alla Fipe intende riesprimersi riguardo l'utilizzo di spazi pubblici destinati ad eventi e manifestazioni: «Così come lo scorso anno ci teniamo a precisare che nessuna pianificazione e discussione sull'utilizzo degli spazi pubblici è stata oggetto di dibattito e condivisione con gli operatori del settore e le associazioni di categoria. Lo avevamo chiesto affinché si decidesse una volta per tutte quale destinazione d'uso attribuire a certe porzioni di territorio pregiate come per esempio il lungomare Barcellona».



E' un cortocircuito totale ad Alghero tra associazione di categoria di commercianti e operatori privati e l'Amministrazione comunale: Cadeddu e colleghi prendono ad esempio proprio il lungomare: Lo stesso è interessato già a partire dal ponte del 25 Aprile da manifestazioni fieristiche ed a seguire da altri eventi di natura diversa. Ribadiamo come già espresso in passato la nostra posizione sull'opportunità o meno di svolgere eventi in determinate zone della città, soprattutto quelle interessate nei mesi estivi dalla presenza di flussi turistici e locali che congestionano alcune zone del territorio a discapito di altre evidentemente meno appetibili.



«Crediamo che gli eventi debbano agevolare e sostenere il tessuto commerciale locale, trovando collocazione anche in altri angoli di città laddove necessiterebbe un sostegno con manifestazioni in grado di richiamare flussi di persone. Ci pare evidente quindi riaprire subito la discussione sull'argomento, capire realmente come si devono svolgere gli eventi su aree pubbliche, come regolamentarli sia dal punto di vista logistico che temporale non dimenticando quale deve essere la reale funzione e la ricaduta economica e di immagine della nostra città. Ad oggi nessuna evidenza pubblica da la possibilità a tutti di venire a conoscenza delle reali possibilità di utilizzo di alcune aree messe a disposizione dell'utilizzo pubblico e sarebbe opportuno farlo in nome di quella trasparenza amministrativa che di fatto garantirebbe chiunque abbia idee e progettualità da fare valere a favore della promozione del territorio» chiude la nota a firma Confcommercio e Fine Alghero.



Nella foto: Massimo Cadeddu e Ornella Piras, assessora allo Sviluppo Economico ad Alghero