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Cor 10:16
Alghero bike, weekend da protagonisti
Ancora un fine settimana ricco di impegni e soddisfazioni per l’Alghero Bike, protagonista su più fronti tra strada, mountain bike e settore giovanile. Un weekend che ha confermato non solo la competitività degli atleti giallorossi, ma anche il costante percorso di crescita del vivaio e la partecipazione attiva di tutte le categorie del team
Alghero bike, weekend da protagonisti

ALGHERO - Sul fronte della strada, a Portoscuso, ottima prova per Fabio Gargiulo, che ha chiuso la gara con il 18° posto assoluto conquistando anche un prestigioso 3° posto di categoria M3, risultato che conferma il buon momento dell’atleta algherese. Al Trofeo Città di Guspini, spazio invece agli Esordienti, impegnati in una prova importante per proseguire il proprio cammino di formazione sportiva. Indicazioni positive per Francesco Doppiu, tra gli Esordienti 1° anno, e per Ivan Parodo, negli Esordienti 2° anno, entrambi autori di prestazioni incoraggianti e in costante crescita. Sfortunata invece la prova di Marco Cacciotto, coinvolto in una caduta e costretto al ritiro attorno al 10° chilometro.

Buoni riscontri anche dalla Point e Short Point di Pau, dove l’Alghero Bike ha raccolto risultati di rilievo nella prova di resistenza. Nella categoria Esordienti 2° anno è arrivata una splendida doppietta con Fabio Farinelli, 1° classificato, e Giuseppe Lai, 2°, entrambi protagonisti di una gara di alto livello. Da segnalare inoltre il 5° posto di Stefano Marras e l’8° di Salvatore Piredda, a conferma della qualità complessiva della squadra. Negli Allievi 1° anno, buona anche la prestazione di Federico Serra, che ha chiuso al 7° posto. Sempre a Pau, nella categoria Master, l’Alghero Bike ha partecipato con entusiasmo e spirito di squadra grazie alla presenza di Salvatore Piredda, Giorgio Bardi, Sandro Marras, Massimo Fadda e Fabrizio Farinelli, interpreti di una giornata vissuta all’insegna della passione sportiva e del piacere di rappresentare i colori del sodalizio algherese.

A completare il quadro del weekend, anche un bel risultato per i più piccoli: alla prima gara stagionale di Siniscola, i Giovanissimi dell’Alghero Bike School hanno conquistato un ottimo 4° posto di squadra, un piazzamento che assume un valore importante perché testimonia il lavoro svolto dal settore giovanile e la crescita costante di un gruppo che rappresenta il futuro della società. Il bilancio complessivo del fine settimana è dunque più che positivo per l’Alghero Bike, capace di mettersi in evidenza con risultati, partecipazione e segnali incoraggianti in tutte le categorie, dai Giovanissimi ai Master. Un’ulteriore conferma della solidità di un progetto sportivo che continua a investire sul territorio, sui giovani e sulla promozione del ciclismo.
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