Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaCiclismo › «Sport e turismo con il Giro di Sardegna»
S.A. 20:31
«Sport e turismo con il Giro di Sardegna»
Il Giro aprirà le danze nel nord ovest della Sardegna con la prima tappa che partirà dalla Roccia dell’Elefante, a Castelsardo, e arriverà fino a Bosa, toccando tra le altre il territorio della Riviera del Corallo: il plauso del consigliere regionale Valdo Di Nolfo
«Sport e turismo con il Giro di Sardegna»

ALGHERO - Dopo quindici anni di assenza, il Giro di Sardegna torna nel calendario del grande ciclismo internazionale. La manifestazione si svolgerà dal 25 febbraio al 1° marzo 2026 con cinque tappe che attraverseranno l’Isola, riportando la Sardegna al centro dei grandi eventi sportivi e offrendo una vetrina di rilievo nazionale e internazionale per il territorio. Un appuntamento che unisce sport, promozione turistica e valorizzazione dei paesaggi, inserendosi in una strategia più ampia che candida l’Isola come terra capace di ospitare eventi complessi e di caratura internazionale. «Il ritorno del Giro di Sardegna è una scelta strategica che va ben oltre la dimensione sportiva – commenta il consigliere regionale Valdo Di Nolfo –. Dopo quindici anni la nostra Isola ritorna al centro del ciclismo nazionale, dimostrandosi capace di unire grandi eventi, promozione internazionale e sviluppo locale. Lo sport è un canale incredibile di promozione, non solo perché veicola messaggi importanti destinati a tutte e tutti, con particolare attenzione verso le nuove generazioni, ma capace di attrarre interesse e turismo in ogni stagione dell’anno».

Il Giro aprirà le danze nel nord ovest della Sardegna con la prima tappa che partirà dalla Roccia dell’Elefante, a Castelsardo, e arriverà fino a Bosa, toccando tra le altre il territorio della Riviera del Corallo: «Manifestazioni di questo livello – prosegue Di Nolfo – rappresentano una straordinaria opportunità per valorizzare e dare visibilità ai territori, rafforzare il legame tra sport e turismo e generare ricadute economiche e occupazionali concrete. In questo quadro, aree strategiche come il nord ovest della Sardegna e la città di Alghero, già punto di riferimento nel Mediterraneo per l’accoglienza e i collegamenti, possono contribuire in modo significativo alla riuscita complessiva dell’evento e alla sua capacità di promuovere l’Isola nel mondo».

Una vetrina importante anche dal punto di vista mediatico: «La diretta nazionale sulla Rai della prima tappa partirà proprio da Alghero dando grande visibilità a tutto il territorio della Riviera del Corallo. In questi giorni sono arrivate tantissime richieste di media partnership da tutto il mondo a dimostrazione della grande rilevanza mediatica del Giro e della riconosciuta caratura dell’evento per appassionati e addetti ai lavori. La Sardegna e il territorio di Alghero hanno già dimostrato in passato di saper ospitare grandi appuntamenti sportivi: eventi diversi, ma accomunati dalla stessa capacità di raccontare l’Isola al mondo e di dimostrare che i nostri territori sono pronti per il grande sport. «La sfida – conclude il consigliere regionale – è fare in modo che appuntamenti come il Giro di Sardegna non restino episodi isolati, ma diventino parte di una programmazione stabile, capace di consolidare il posizionamento della Sardegna nel circuito dei grandi eventi sportivi internazionali e di garantire benefici duraturi ai territori. Perché questo avvenga è necessario un lavoro di squadra che coinvolga tutti: istituzioni, aziende, privati, cittadine e cittadini. Le comunità sono pronte ad accogliere eventi di questo tipo e sono sicuro che sarà un successo».

Nella foto: Valdo Di Nolfo
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
13/1/2026
Torna il Giro della Sardegna: 5 tappe
In calendario dal 25 febbraio al 1° marzo. La presidente Todde: manifestazione strategica che riporta la Sardegna al centro del grande ciclismo e dei grandi eventi sportivi internazionali
8:24
Bosa è tappa del Giro di Sardegna
La manifestazione, che tornerà a entusiasmare gli appassionati dopo 15 anni di assenza, inizierà il 25 febbraio con la prima tappa che partirà da Castelsardo, per concludersi dopo un percorso di 189,5 km a Bosa. Nell'occasione il passaggio ad Alghero
1/12Alghero Bike, weekend in ciclocross
8/10Alghero Bike protagonista alla 2ª Granfondo del Leone
28/5Alghero Bike a Villacidro: tutti i risultati
21/5Due titoli regionali per l´Alghero Bike
14/5Alghero Bike: successi a Olmedo, Sassari e Gusponi
6/5Andalas, Piras fa il bis ad Alghero
1/4Andalas, Chiappucci ospite d’onore
14/1Ciclocross, 4° Trofeo Maria Pia un successo
8/1Alghero ospita il 4° Trofeo Maria Pia di Ciclocross
31/12Alghero Bike trionfa a Pattada
« indietro archivio ciclismo »
14 gennaio
«Ad Alghero sempre più locali diventano B&B»
14 gennaio
«Capodanno sardo un flop totale». Grosse critiche anche a Sassari
14 gennaio
Fc Alghero cambia allenatore: arriva Movilli



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)