Cor 15:08 Alghero Bike protagonista nel weekend Strada, downhill e MTB: podi, tripletta e ottimi piazzamenti: buon lavoro portato avanti dall’Alghero Bike, sia sul fronte dell’attività agonistica sia nella crescita dei giovani



ALGHERO - Ancora un fine settimana ricco di soddisfazioni per l’Alghero Bike, protagonista su più fronti nelle gare disputate tra strada, downhill e mountain bike, con podi, piazzamenti di rilievo e segnali molto positivi da parte del vivaio. Nella gara su strada “I Giganti di Mont’e Prama”, disputata domenica 29 marzo, è arrivato un ottimo 7° posto per Fabio Gargiulo, autore di una prestazione convincente che conferma il suo percorso di crescita. Presente in gara anche Edoardo Canu, che ha difeso i colori del team algherese.



Grande soddisfazione anche nella 5ª Edizione Parco Lu Cantaru La Corte, appuntamento di downhill andato in scena nella gara di casa, che ha fatto registrare una partecipazione particolarmente numerosa, da record per la Sardegna. In questo contesto, l’Alghero Bike ha raccolto risultati di grande rilievo con i piazzamenti sul podio di Carsten Maloski, Stefano Maiorino, Gian Mario Pintore e Davide Zinchiri. Da sottolineare inoltre il brillante debutto con la maglia Alghero Bike delle giovani leve Carlo Lasic e Davide Cocco, capaci di conquistare rispettivamente il 1° e il 2° posto.



Risultati importanti anche alla Marathon delle Tre Caserme, dove nella Short Point è arrivata una splendida tripletta firmata Alghero Bike grazie a Fabio Farinelli, Giuseppe Lai e Stefano Marras, che hanno monopolizzato il podio. Positiva anche la prova di Salvatore Piredda, in continua crescita, mentre tra gli Allievi è da evidenziare il 4° posto di Federico Serra, autore di una gara solida e brillante.



Infine, buoni riscontri anche dalla gara su strada disputata a Olbia, dove Francesco Doppiu, Esordiente del primo anno, ha confermato il suo buon momento di forma. Buoni piazzamenti anche per Marco Caciotto e Ivan Parodo, a completare un altro fine settimana incoraggiante per la società algherese. Nel complesso, i risultati ottenuti confermano il buon lavoro portato avanti dall’Alghero Bike, sia sul fronte dell’attività agonistica sia nella crescita dei giovani, con il team ancora una volta protagonista nelle diverse discipline del ciclismo regionale.