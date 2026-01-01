Cor 15:39 Giro di Sardegna, pochi applausi solo polemiche Una mattinata da dimenticare ad Alghero sul versante della viabilità urbana: totale disorganizzazione all´ora di punta in occasione del passaggio del Giro di Sardegna. Automobilisti esasperati e nessuno ad applaudire sul percorso urbano. Un vero flop la preparazione all'evento



ALGHERO - Passa il Giro di Sardegna di ciclismo ad Alghero e la città si fa trovare totalmente impreparata: nessun applauso nel circuito urbano e viabilità in tilt. Il blocco contemporaneo ed all'ora di punta di gran parte delle strade cittadine, senza alcuna segnalazione e soprattutto alternativa, ha mandato letteralmente in subbuglio la circolazione veicolare. Nessuna preventiva comunicazione alla cittadinanza, nessuna cartellonista installata: un vero disastro che ha fatto infuriare i cittadini, molti intrappolati in macchina senza via d'uscita. L'assenza totale di indicazioni chiare sui percorsi alternativi e la sola presenza dei vigili a bloccare le strade della città in un momento di punta, ha paralizzato il traffico, trasformando l’evento sportivo in un venerdì da dimenticare.