Giro di Sardegna, pochi applausi solo polemiche
Giro di Sardegna, pochi applausi solo polemiche
Una mattinata da dimenticare ad Alghero sul versante della viabilità urbana: totale disorganizzazione all´ora di punta in occasione del passaggio del Giro di Sardegna. Automobilisti esasperati e nessuno ad applaudire sul percorso urbano. Un vero flop la preparazione all'evento
ALGHERO - Passa il Giro di Sardegna di ciclismo ad Alghero e la città si fa trovare totalmente impreparata: nessun applauso nel circuito urbano e viabilità in tilt. Il blocco contemporaneo ed all'ora di punta di gran parte delle strade cittadine, senza alcuna segnalazione e soprattutto alternativa, ha mandato letteralmente in subbuglio la circolazione veicolare. Nessuna preventiva comunicazione alla cittadinanza, nessuna cartellonista installata: un vero disastro che ha fatto infuriare i cittadini, molti intrappolati in macchina senza via d'uscita. L'assenza totale di indicazioni chiare sui percorsi alternativi e la sola presenza dei vigili a bloccare le strade della città in un momento di punta, ha paralizzato il traffico, trasformando l’evento sportivo in un venerdì da dimenticare.
25 febbraio
Cani di grossa taglia in cabina su Ita
25 febbraio
Alla Mercede sfondano i finestrini di una Panda
25 febbraio
Rugby Alghero e Sassari: una meta per l´inclusione



