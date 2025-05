S.A. 9:27 Alghero Bike a Villacidro: tutti i risultati Fine settimana intenso per Alghero Bike: titoli regionali, piazzamenti importanti e ottimi risultati tra i giovanissimi



ALGHERO - È stato un weekend ricco di soddisfazioni per Alghero Bike, che ha visto i propri atleti impegnati su più fronti tra gare regionali, esordienti e giovanissimi. Alla 2ª Coppa Città di Villacidro, valevole come Campionato Regionale XCO, la squadra ha conquistato due maglie di Campione Sardo grazie alle brillanti vittorie di Renato Moro Merella nella categoria M8 e Sandro Marras nella M5. Ottimi piazzamenti anche per Fabrizio Farinelli, terzo nella M5, e Luciano Catogno, terzo nella M6. Buona prova anche per Giovanni Piredda, giunto ottavo nella categoria M3.



Molto positiva la prestazione dei giovani Esordienti, impegnati su un percorso particolarmente tecnico e selettivo. Per gli Esordienti 2° anno, Pietro Nieddu ha chiuso al 10° posto nonostante un problema tecnico che ne ha compromesso il ritmo gara, seguito da Federico Serra, 13°. Tra gli Esordienti 1° anno, Fabio Farinelli ha sfiorato il podio con un ottimo 4° posto, mentre Giuseppe Lai ha concluso 10°, Stefano Marras 12°, Marco Cacciotto 20°. Ivan Parodo, nonostante un problema tecnico, ha portato a termine la gara al 23° posto, seguito da Salvatore Piredda, 24°.



Al Giro della Baronia, buone le prove di Fabio Gargiulo, al rientro dopo un lungo periodo di infortunio, e di Edoardo Canu, sempre costante e competitivo. Infine, grande soddisfazione per i Giovanissimi che, nella prova di XC giovanile a Chilivani, hanno conquistato il 1° posto nella classifica a squadre, confermando l’ottimo lavoro svolto nel settore giovanile. Un fine settimana che, tra successi, imprevisti e grande spirito di squadra, conferma ancora una volta la solidità e la passione di Alghero Bike in tutte le categorie.