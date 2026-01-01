Cor 16:50 Panariello ad Alghero per Frequenze Dopo l´annuncio per il 28 luglio (ore 21.3) di Stefano Nazzi, il 3 agosto sempre alle 21.30, sarà invece la volta di Giorgio Panariello: I due eventi fanno parte della rassegna Frequenze, un progetto che si configura come una serie di eventi ibridi che integrano psicologia e divulgazione scientifica



ALGHERO - Dopo il grande successo di pubblico dell’anno scorso, che ha fatto registrare oltre 40.00 presenze, dal 25 luglio al 23 agosto ad Alghero si terrà la 5ª edizione dell’Alguer Summer Festival, il Festival che porta in Sardegna i protagonisti dello spettacolo italiano. La manifestazione è diventata negli anni uno degli appuntamenti più attesi della stagione musicale della regione.



La nuova edizione conferma la vocazione del festival di unire musica, cultura e territorio, animando la città e regalando al pubblico un’esperienza unica. Gli spettacoli si svolgono tutti nel suggestivo Anfiteatro Ivan Graziani (Viale I Maggio), che offre una vista mozzafiato sul Mar Mediterraneo. Dopo l'annuncio per il 28 luglio (ore 21.3) di Stefano Nazzi, che porterà in scena “Indagini Live 2026”, uno spettacolo teatrale che racconta una storia inedita e sorprendente, simbolo di trent’anni di sequestri nel nostro Paese, il 3 agosto sempre alle 21.30, sarà invece la volta di Giorgio Panariello.



Nell’ambito dell’Alguer Summer Festival, presenterà lo spettacolo “E se domani”, un viaggio tra nuovi personaggi e aneddoti per esplorare, con ironia, il futuro di cui tanto si parla. I due eventi fanno parte della rassegna Frequenze, un progetto che si configura come una serie di eventi ibridi che integrano psicologia e divulgazione scientifica, prosa e musica, con l’obiettivo di generare un polo culturale innovativo in Sardegna.