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Cor 17:02
Letture palestinesi nella biblioteca di Alghero
Gruppo di lettura dedicato alla letteratura palestinese presso la Biblioteca Comunale “Rafael Sari” di Alghero. Il 22 aprile il primo incontro (dalle ore 17). L´ingresso è libero su iscrizione
Letture palestinesi nella biblioteca di Alghero

ALGHERO - L’idea di un gruppo di lettura dedicato alla letteratura palestinese muove dall’esigenza di scoprire una tradizione letteraria ricca e ancora poco conosciuta, capace di raccontare temi universali come l’appartenenza, l’amore e la resistenza. Gli incontri, che si terranno con cadenza mensile, sono aperti a tutta la cittadinanza e avranno inizio mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 17.00 presso la Biblioteca Comunale “Rafael Sari” di Alghero.

L’iniziativa, curata dal gruppo “Alghero per Gaza”, propone un viaggio nella letteratura palestinese, una produzione culturale intensa che, attraverso romanzi, racconti e poesie, restituisce esperienze individuali e collettive trasformando il dolore in linguaggio, la perdita in memoria e in speranza. La lettura condivisa diventa così uno spazio di conoscenza e dialogo, capace di avvicinare il pubblico a storie che parlano del passato e del presente e che, allo stesso tempo, aiutano a immaginare il futuro.

Nel corso del primo incontro verranno lette alcune poesie tratte dal volume “Il loro grido è la mia voce – Poesie da Gaza” (Fazi editore, 2025), offrendo ai partecipanti l’opportunità di ascoltare e confrontarsi con voci poetiche contemporanee che raccontano identità, dignità e memoria attraverso la forza delle parole. Gli incontri del gruppo di lettura si propongono di coinvolgere tutti, promuovendo la lettura come strumento di confronto e di approfondimento culturale. Gli organizzatori ringraziano per la gentile collaborazione l’Amministrazione Comunale di Alghero e il personale della Biblioteca “Rafael Sari”. Per informazioni e iscrizioni: algheropergaza@gmail.com.
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