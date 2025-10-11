Cor 16:52 «Sulla Palestina consiglio tardivo, costi inutili» Pec urgente al presidente del Consiglio comunale di Alghero a firma Tedde, Salvatore, Pais, Cocco e Fadda con richiesta di annullamento della riunione: «La sua convocazione arriva con ampio ritardo rispetto alle richieste formulate da alcune associazioni di cittadini algheresi»



ALGHERO - Signor Presidente del Consiglio comunale, la convocazione del Consiglio Comunale del 16.10.2025 prevede la discussione sul tema "Alghero città solidale con la Palestina". Al di là dell'intento nobile, riteniamo di poter affermare che un Consiglio Comunale aperto su Gaza non possa condurre oggi ad alcun risultato utile. La sua convocazione arriva con ampio ritardo rispetto alle richieste formulate da alcune associazioni di cittadini algheresi. Non solo: è ormai Storia il raggiungimento dell’accordo di pace tra le parti in contesa, raggiunto in virtù del fermo intervento della Comunità internazionale, compresa l'Italia.



Mentre le scriviamo, decine di migliaia di palestinesi fanno ritorno nei quartieri nord della Striscia di Gaza, le Forze di Difesa israeliane si riposizionano e le famiglie israeliane accolgono il ritorno dei 48 ostaggi catturati da Hamas nel brutale pogrom del 7 ottobre 2023. La tregua tra Israele e Hamas pare essersi consolidata. I presidenti egiziano Abdel Fattah al Sisi e statunitense Donald Trump presiederanno questo pomeriggio a Sharm el Sheikh un “vertice della pace”, al quale parteciperanno il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano Giorgia Meloni, insieme ai leader di oltre venti Paesi.



«Alla luce dello storico accordo di pace fra i contendenti, le chiediamo di annullare la seduta che oggi non porterebbe alcun utile contributo, neppure di conoscenza, alla soluzione di un conflitto internazionale sul quale lavora la comunità internazionale ed è peraltro molto lontano dalle competenze del Consiglio Comunale. Le chiediamo di annullare la convocazione del consiglio affinché non costituisca un inutile costo di risorse pubbliche con spese per l'Amministrazione e la comunità algherese».





FI Marco Tedde

UDC Raffaele Salvatore

LEGA Michele Pais

Fratelli d'Italia Alessandro Cocco

Prima Alghero Massimiliano Fadda