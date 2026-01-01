Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCulturaGuerra › Assemblea cittadina per la Palestina
Cor 18:07
Assemblea cittadina per la Palestina
E´ convocata per giovedì 26 febbraio alle ore 18.00 presso la sala "Cici Peis" della Fondazione "Renzo Laconi" in via Mazzini 99 ad Alghero l´Assemblea cittadina per la Palestina organizzata dal gruppo Alghero per Gaza
Assemblea cittadina per la Palestina

ALGHERO - E' convocata per giovedì 26 febbraio alle ore 18.00 presso la sala "Cici Peis" della Fondazione "Renzo Laconi" in via Mazzini 99 ad Alghero l'Assemblea cittadina per la Palestina organizzata dal gruppo Alghero per Gaza con l'adesione di Asce, Emergency Sassari-Alghero, Circolo Arci Micromeria, Alghero antifascista, Dignitat, Parrocchia N. S. di Loreto Sa Segada - Tanca Farrà, ANPI sez. "Marisa Musu", Lo Teatrì, Sardenya i Llibertat, Ponti non muri.

L'Assemblea discuterà come primo punto l'appello al Comune di Alghero per una presa di posizione contro il genocidio in corso e azioni concrete di solidarietà al popolo palestinese. Al Consiglio comunale aperto svoltosi il 16 ottobre scorso avrebbe dovuto seguire in tempi brevi il Consiglio deliberativo. Ad oggi su questo argomento non c'è stata più nessuna interlocuzione con l'Amministrazione comunale, nonostante le ripetute richieste. L'Assemblea sarà pertanto un'occasione per un confronto aperto e democratico con gli amministratori ai quali è stato inoltrato l'invito a partecipare.

Il movimento cittadino di solidarietà con la Palestina non si limita a questa azione di sensibilizzazione verso l'amministrazione comunale, ma si riorganizza e si rafforza davanti ad una situazione che rischia di normalizzarsi e che, al contrario, diventa ogni giorno peggiore, sia in Palestina che nel nostro paese. Durante l'incontro si ascolterà la testimonianza di un viaggio in Cisgiordania effettuato da alcune nostre concittadine lo scorso mese di dicembre. Si darà inoltre informazione sulla costituenda rete sarda di solidarietà con la Palestina e su varie iniziative che riguardano il mondo della scuola.

Si parlerà della repressione e delle misure liberticide che il governo intende imporre, così come degli attacchi subiti da Francesca Albanese nel suo ruolo di Relatrice Speciale dell'ONU per i Territori Palestinesi Occupati. Come sempre queste iniziative hanno anche la finalità di raccolta fondi da inviare direttamente a Gaza: le offerte raccolte saranno inviate alll'organizzazione italiana Gazzella, che rifornisce di acqua e cibo vari quartieri della Striscia ed è impegnata nell'allestimento di scuole da campo.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
14/2Il servizio civile contro la follia del riarmo
14/2Il sindaco Mascia riceve i vertici della “Sassari”
20/1Da Macomer l´urlo di pace
16/1Iran, la condanna di Alghero
14/10«Consiglio necessario, cessate il fuoco non è pace»
13/10«Sulla Palestina consiglio tardivo, costi inutili»
11/10Alghero: Consiglio aperto sulla Palestina
6/10Palestina, in piazza sventolano le bandiere
6/10Palestina Libera, l’urlo da Alghero
5/10Di Nolfo insiste sulla Meloni. «Chi non si schiera è complice»
« indietro archivio guerra »
24 febbraio
Colpo alla Cunetta, finestrini spaccati
20 febbraio
Cercasi pellet disperatamente ad Alghero
24 febbraio
Air Europa sull´Alghero-Madrid



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)