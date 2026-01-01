Cor 18:07 Assemblea cittadina per la Palestina E´ convocata per giovedì 26 febbraio alle ore 18.00 presso la sala "Cici Peis" della Fondazione "Renzo Laconi" in via Mazzini 99 ad Alghero l´Assemblea cittadina per la Palestina organizzata dal gruppo Alghero per Gaza



ALGHERO - E' convocata per giovedì 26 febbraio alle ore 18.00 presso la sala "Cici Peis" della Fondazione "Renzo Laconi" in via Mazzini 99 ad Alghero l'Assemblea cittadina per la Palestina organizzata dal gruppo Alghero per Gaza con l'adesione di Asce, Emergency Sassari-Alghero, Circolo Arci Micromeria, Alghero antifascista, Dignitat, Parrocchia N. S. di Loreto Sa Segada - Tanca Farrà, ANPI sez. "Marisa Musu", Lo Teatrì, Sardenya i Llibertat, Ponti non muri.



L'Assemblea discuterà come primo punto l'appello al Comune di Alghero per una presa di posizione contro il genocidio in corso e azioni concrete di solidarietà al popolo palestinese. Al Consiglio comunale aperto svoltosi il 16 ottobre scorso avrebbe dovuto seguire in tempi brevi il Consiglio deliberativo. Ad oggi su questo argomento non c'è stata più nessuna interlocuzione con l'Amministrazione comunale, nonostante le ripetute richieste. L'Assemblea sarà pertanto un'occasione per un confronto aperto e democratico con gli amministratori ai quali è stato inoltrato l'invito a partecipare.



Il movimento cittadino di solidarietà con la Palestina non si limita a questa azione di sensibilizzazione verso l'amministrazione comunale, ma si riorganizza e si rafforza davanti ad una situazione che rischia di normalizzarsi e che, al contrario, diventa ogni giorno peggiore, sia in Palestina che nel nostro paese. Durante l'incontro si ascolterà la testimonianza di un viaggio in Cisgiordania effettuato da alcune nostre concittadine lo scorso mese di dicembre. Si darà inoltre informazione sulla costituenda rete sarda di solidarietà con la Palestina e su varie iniziative che riguardano il mondo della scuola.



Si parlerà della repressione e delle misure liberticide che il governo intende imporre, così come degli attacchi subiti da Francesca Albanese nel suo ruolo di Relatrice Speciale dell'ONU per i Territori Palestinesi Occupati. Come sempre queste iniziative hanno anche la finalità di raccolta fondi da inviare direttamente a Gaza: le offerte raccolte saranno inviate alll'organizzazione italiana Gazzella, che rifornisce di acqua e cibo vari quartieri della Striscia ed è impegnata nell'allestimento di scuole da campo.