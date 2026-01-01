Cor 19:49 Il sindaco Mascia riceve i vertici della “Sassari” Consegnati il crest del Comune e una lettera per il sindaco di Tiro, dove opereranno in missione i sassarini: Il primo cittadino ha espresso la propria gratitudine per l’impegno profuso a livello internazionale



SASSARI - In vista dell’importante missione in Libano che attende i sassarini a partire dalle prossime settimane, il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, ha ricevuto oggi a Palazzo Ducale il comandante della Brigata “Sassari”, il generale di brigata Andrea Fraticelli, accompagnato dal comandante del 152° Reggimento fanteria “Sassari”, il colonnello Luigi Carlà. Il primo cittadino ha espresso la propria gratitudine per l’impegno profuso a livello internazionale, riconoscendone il valore nell’interesse della pace. Un ringraziamento formulato a titolo personale, a nome dell’amministrazione che guida, dell’intera città e della comunità della Città Metropolitana di Sassari. Nel corso dell’incontro, Giuseppe Mascia ha consegnato il crest del Comune di Sassari e una lettera indirizzata al sindaco di Tiro, città in cui opererà il contingente multinazionale a guida Brigata “Sassari” nell’ambito della missione condotta sotto l’egida delle Nazioni Unite.