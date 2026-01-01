Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariPoliticaGuerra › Il sindaco Mascia riceve i vertici della “Sassari”
Cor 19:49
Il sindaco Mascia riceve i vertici della “Sassari”
Consegnati il crest del Comune e una lettera per il sindaco di Tiro, dove opereranno in missione i sassarini: Il primo cittadino ha espresso la propria gratitudine per l’impegno profuso a livello internazionale
Il sindaco Mascia riceve i vertici della “Sassari”

SASSARI - In vista dell’importante missione in Libano che attende i sassarini a partire dalle prossime settimane, il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, ha ricevuto oggi a Palazzo Ducale il comandante della Brigata “Sassari”, il generale di brigata Andrea Fraticelli, accompagnato dal comandante del 152° Reggimento fanteria “Sassari”, il colonnello Luigi Carlà. Il primo cittadino ha espresso la propria gratitudine per l’impegno profuso a livello internazionale, riconoscendone il valore nell’interesse della pace. Un ringraziamento formulato a titolo personale, a nome dell’amministrazione che guida, dell’intera città e della comunità della Città Metropolitana di Sassari. Nel corso dell’incontro, Giuseppe Mascia ha consegnato il crest del Comune di Sassari e una lettera indirizzata al sindaco di Tiro, città in cui opererà il contingente multinazionale a guida Brigata “Sassari” nell’ambito della missione condotta sotto l’egida delle Nazioni Unite.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
20:00
Il servizio civile contro la follia del riarmo
Siamo pienamente dentro alla nuova follia del Riarmo. La Commissione Europea lo scorso 26 gennaio ha stanziato la prima tappa di 150 miliardi dei complessivi 800 mobilizzati per dare vita al piano Readiness 2030, che dovrebbe portarci “ad essere pronti a combattere fra quattro anni”
20/1Da Macomer l´urlo di pace
16/1Iran, la condanna di Alghero
14/10«Consiglio necessario, cessate il fuoco non è pace»
13/10«Sulla Palestina consiglio tardivo, costi inutili»
11/10Alghero: Consiglio aperto sulla Palestina
6/10Palestina, in piazza sventolano le bandiere
6/10Palestina Libera, l’urlo da Alghero
5/10Di Nolfo insiste sulla Meloni. «Chi non si schiera è complice»
30/9Luci sulla Palestina, flash mob a Sassari
16/9Australiani ad Alghero: pellegrinaggio della memoria
« indietro archivio guerra »
14 febbraio
Ecocentri: apertura non-stop ad Alghero
14 febbraio
«Neurologia, conquista storica per Alghero»
14 febbraio
Alghero: al Marino apre Neurologia



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)