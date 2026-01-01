Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaGuerra › Presidio per la Palestina ad Alghero
Cor 20:58
Presidio per la Palestina ad Alghero
Dalla domenica delle Palme, 29 marzo, al lunedì di Pasquetta, 6 aprile, tutti i giorni in Largo San Francesco dalle ore 18 alle 21
Presidio per la Palestina ad Alghero

ALGHERO - Prosegue la mobilitazione ad Alghero con alcune organizzazioni algheresi (Alghero per Gaza, Asce, Alghero antifascista, Dignitat, Circolo Micromeria) che promuovono un presidio in occasione della Settimana Santa per ricordare il genocidio ancora in atto a Gaza, la pulizia etnica in tutta la Palestina occupata e in Libano, la guerra scatenata da Israele e USA contro l'Iran e contro il diritto internazionale.

Nel momento in cui la città di Alghero vive uno dei suoi momenti identitari più importanti, si vuole dare un segnale di partecipazione alla mobilitazione globale contro l'indifferenza e la normalizzazione dei crimini israeliani. Si vuole anche ribadire l'impegno e la presenza della società civile nonostante il silenzio delle istituzioni. La manifestazione si terrà tutti i giorni dal 29 marzo al 6 aprile in Largo San Francesco dalle ore 18 alle 21. La cittadinanza è invitata a partecipare con bandiere della Palestina, cartelli, striscioni, luci.

Le associazioni raccomandano la donazione di offerte a favore di Gazzella OdV, attiva a Gaza nella distribuzione di beni di prima necessità e nel mantenimento di scuole tenda per l’infanzia e la scuola primaria. Venerdì 3 aprile ci sarà spazio per gli interventi al microfono, con la partecipazione delle organizzazioni sassaresi Ponti non muri, gruppo locale Emergency, Comitato no alla guerra e A Foras. Aderiscono inoltre: Lo Teatrì, Orcu marì, ANPI sez. di Alghero "Marisa Musu".
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
24/2Assemblea cittadina per la Palestina
14/2Il servizio civile contro la follia del riarmo
14/2Il sindaco Mascia riceve i vertici della “Sassari”
20/1Da Macomer l´urlo di pace
16/1Iran, la condanna di Alghero
14/10«Consiglio necessario, cessate il fuoco non è pace»
13/10«Sulla Palestina consiglio tardivo, costi inutili»
11/10Alghero: Consiglio aperto sulla Palestina
6/10Palestina, in piazza sventolano le bandiere
6/10Palestina Libera, l’urlo da Alghero
« indietro archivio guerra »
28 marzo
Ryanair sospende tutti i voli winter da Alghero
29 marzo
Alghero: Furgoni rubati e munizioni
29 marzo
Ripartono da Sassari i dialoghi nuragici



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)