Iran, la condanna di Alghero
Cor 20:00
Iran, la condanna di Alghero
Il Comune di Alghero condanna la repressione violenta delle proteste pacifiche in Iran. Nell´ultima seduta consiliare è stata deliberata all´unanimità la risoluzione presentata in aula dalla consigliera Giovanna Caria
Iran, la condanna di Alghero

ALGHERO - Nell'ultima seduta consiliare è stata deliberata all'unanimità la risoluzione presentata in aula dalla consigliera Giovanna Caria del gruppo Forza Italia, con la quale il consiglio comunale di Alghero ha preso posizione ferma e chiara contro la grave e sistematica repressione delle proteste pacifiche, attuata in questi giorni dalle autorità del regime degli ayatollah.

"I principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani costituiscono valori fondamentali dell’ordinamento italiano e dell’Unione europea e le istituzioni locali, pur nel rispetto delle proprie competenze, devono esprimere una posizione chiara e responsabile anche a nome delle comunità rappresentate, di fronte alle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate in questi giorni in diverse città dell'Iran, causando migliaia di morti, fra donne, giovani, studenti, giornalisti e manifestanti pacifici", si legge nella risoluzione.

La proposta ha trovato il consenso del sindaco e di tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione senza se e senza ma, e rappresenta un doveroso e non scontato atto di solidarietà e vicinanza verso il popolo iraniano che chiede di vivere, che chiede libertà e a cui bisogna dare voce anche con questi atti.
