S.A. 14:32 Housing sociale: workshop ad Alghero Scopo del workshop è studiare la fattibilità tecnica, economica, urbanistica, architettonica di interventi di Housing sociale in sei luoghi della Sardegna -Cagliari, Sassari, Alghero, Nuoro, Porto Torres, Macomer



ALGHERO - Si concluderà venerdì 17 alle 10:00 il workshop sull’housing sociale in corso ad Alghero nell’ex Asilo Sella. L’iniziativa sull'edilizia residenziale sociale nasce dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica (protagonista il corso di laurea Magistrale in Pianificazione e Politiche per la Città, l'Ambiente e il Paesaggio) e il Master in Ingénierie de la Maîtrise d'Œuvre Architecturale et Urbaine (IMOAU) presso l'Université Paris Est "Gustave Eiffel".



Si tratta di un evento di caratura internazionale, grazie alla presenza di studenti e studentesse provenienti da Italia, Francia, Germania, Tunisia, Algeria, Camerun, Senegal, Madagascar, Cile.

Scopo del workshop è studiare la fattibilità tecnica, economica, urbanistica, architettonica di interventi di Housing sociale in sei luoghi della Sardegna -Cagliari, Sassari, Alghero, Nuoro, Porto Torres, Macomer -per differenti tipologie di utenti: studenti, famiglie, genitori separati, popolazione anziana, integrati con servizi e attività economiche.



I docenti sono Patrick Corda, Marc Everbecq, Denis Morand, tutor Rachele Recanatini per il Master IMOAU; Alessandra Casu e Giuseppe Onni, tutor Maurizio Serra per l’Università di Sassari.

Durante la presentazione finale di venerdì, si farà il punto sui risultati del workshop. L’appuntamento è alle 10:00 nell’ex Asilo Sella, sul Lungomare Garibaldi.