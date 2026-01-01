Cor 19:00 Sassari: lavori nella rotatoria di piazzale Segni Partono i lavori di bitumatura della rotatoria di piazzale Segni, insieme a quelli nella strada di collegamento con l´altra rotatoria di via Nenni e nel parcheggio del palazzetto, eseguiti dalla ditta Euro-Appalti srl e coordinati dal settore Infrastrutture della Mobilità



SASSARI - Partiranno domani, 22 aprile, i lavori di bitumatura della rotatoria di piazzale Segni, insieme a quelli nella strada di collegamento con l'altra rotatoria di via Nenni e nel parcheggio del palazzetto, eseguiti dalla ditta Euro-Appalti srl e coordinati dal settore Infrastrutture della Mobilità. Il cantiere, finanziato con i fondi della Rete Metropolitana, si concluderà in due giorni, salvo contrattempi, e comporterà modifiche alla viabilità.



Domani, mercoledì 22 aprile, dalle 9 alle 13, la rotatoria tra via Chironi e piazzale Segni sarà chiusa al traffico da e per piazzale Segni, così come via Chironi, tra via Carlo Felice e via Nenni, il tratto discendente di via Nenni, tra le due rotatorie. Sarà concesso il passaggio dei soli residenti in uscita verso via Carlo Felice e via Giagu. Piazzale Segni sarà dunque non raggiungibile da via Chironi e via Nenni, salvo il traffico locale. Il 23 aprile, con il cantiere aperto dalle 9 alle 17, nella via Nenni, tra la rotatoria di via Giagu e la rotatoria tra via Chironi e piazzale Segni, sarà consentito il traffico discendente grazie ai parcheggi che si trovano davanti al palazzetto, mentre sarà consentito il traffico viario ascendente per via Nenni.



Si inizierà con la fresatura dell'attuale asfalto, gravemente rovinato a seguito della realizzazione della nuova rotatoria di piazzale Segni e della viabilità di collegamento e delle abbondanti piogge dei mesi scorsi. Successivamente sarà steso l’asfalto per tutta la rotatoria, per la strada di collegamento in entrambe le corsie di transito, e infine nel parcheggio del palazzetto. Infine si procederà con la segnaletica orizzontale e verticale.