A.S. 11:26 Falciato un pedone, mancano le strisce Investito un giovane mentre attraversava all´angolo tra via XX Settembre e Sant´Agostino: qualche contusione ma nulla di grave. Aumenta il traffico ad Alghero e crescono i pericoli a causa anche di una segnaletica insufficiente



ALGHERO - Aumenta il traffico veicolare nella città di Alghero e con esso la circolazione urbana mostra tutti i suoi limiti a causa anche di una segnaletica orizzontale insufficiente. La cronica assenza di parcheggi e una disordinata viabilità, causata anche dall'assenza di controlli nelle strade più trafficate e nelle ore di massima affluenza, contribuisce a rendere decisamente pericolosa e caotica la circolazione.



A ciò si aggiunge la presenza di numerosi attraversamenti pedonali ormai inesistenti: via XX Settembre, via Sant'Agostino, Via Cagliari e Sassari, via Giovanni XXIII, La Marmora, Catalogna e l'intero quartiere di Sant'Agostino e La Pietraia. Proprio all'incrocio tra le vie La Marmora, Sant'Agostino e XX Settembre nella serata di lunedì è stato falciato un giovane che attraversava in prossimità delle strisce pedonali ormai non più visibili.



Foto d'archivio