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Cor 13:00
«Alghero ostaggio delle buche, basta propaganda»
I consiglieri comunali di Forza Italia Tedde, Peru, Bardino e Ansini intervengono duramente dopo l’apertura della voragine di via Michelangelo che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale e degli operatori competenti a causa della presenza di condotte del gas sotto il manto stradale
«Alghero ostaggio delle buche, basta propaganda»

ALGHERO - I consiglieri comunali di Forza Italia Tedde, Peru, Bardino e Ansini intervengono duramente dopo l’apertura della voragine di via Michelangelo che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale e degli operatori competenti a causa della presenza di condotte del gas sotto il manto stradale. Problema che ha iniziato a manifestarsi da circa due mesi e segnalato all’assessorato manutenzioni più volte da alcuni cittadini. «Quello che è accaduto in via Michelangelo è gravissimo e dimostra ancora una volta lo stato di totale degrado in cui versa la viabilità cittadina. Non si tratta più soltanto di decoro urbano o di disagi alla circolazione: qui si mette seriamente a rischio l’incolumità delle persone», dichiarano i consiglieri azzurri.

Forza Italia punta il dito contro quella che definisce «una propaganda continua e inconcludente» da parte dell’amministrazione comunale. «Da circa un anno assistiamo agli stessi annunci sugli asfalti, agli stessi proclami sull’appalto da 1,4 milioni di euro, alle stesse promesse di interventi imminenti. Ma la realtà che vivono i cittadini ogni giorno è fatta di strade dissestate, buche, avvallamenti e situazioni di potenziale pericolo». Secondo Tedde, Peru, Bardino e Ansini il nuovo annuncio relativo alla partenza dei lavori di asfaltatura delle strade “la prossima settimana” appare come «l’ennesimo tentativo di tamponare mediaticamente le pesanti e giuste proteste dei residenti dopo quanto accaduto in via Michelangelo».

«Noi crediamo che sia arrivato il momento di smetterla con i comunicati fotocopia e con le promesse puntualmente rinviate. Siamo a maggio e le asfaltature delle strade cittadine non sono ancora partite. Questo ritardo sta provocando danni evidenti alla sicurezza, alla vivibilità urbana e all’immagine stessa della città, soprattutto in vista della stagione turistica». I consiglieri di Forza Italia chiedono quindi «più serietà nella programmazione e nell’esecuzione delle manutenzioni e delle opere pubbliche» e invitano l’amministrazione a «passare finalmente dagli annunci ai fatti concreti». «Alghero non può continuare ad essere amministrata in maniera dilettantistica. I cittadini meritano risposte immediate, sicurezza e rispetto».
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