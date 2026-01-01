Cor 19:23 Ad Alghero la street art pedonale Strisce pedonali decorate in città grazie l’iniziativa che unisce sicurezza stradale e valorizzazione urbana attraverso la realizzazione di installazioni artistiche



ALGHERO - Prosegue il progetto “Passi Sicuri 2026”, «l’iniziativa che unisce sicurezza stradale e valorizzazione urbana attraverso la realizzazione di installazioni artistiche sugli attraversamenti pedonali in prossimità di diversi istituti scolastici cittadini». L’intervento, co-finanziato da Inail e Comune di Alghero, e promosso dall’associazione Itinerandia con il coinvolgimento di Polizia locale e ACI, prevede la realizzazione di opere di street art integrate negli attraversamenti pedonali, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione degli automobilisti e migliorare la sicurezza dei pedoni, in particolare degli studenti.



Per consentire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza, saranno introdotte modifiche temporanee alla circolazione stradale, con la sospensione del traffico nei tratti interessati nelle seguenti giornate: 27 e 28 aprile: via Malta (tratto tra via Don Minzoni e viale Sardegna); 29 aprile: via Mauro Manca (area scuola elementare); 30 aprile: via De Biasi (tratto tra via De Muro e via Mauro Manca); 2 e 3 maggio: via Giovanni XXIII (in prossimità della scuola elementare); 16 e 17 maggio: via Vittorio Emanuele (zona scuola Sacro Cuore).



«La sicurezza stradale è al centro dell’attenzione di questa Amministrazione. Gli interventi, alcuni già realizzati nei giorni scorsi, nascono da un percorso condiviso, frutto dei workshop e del lavoro svolto insieme a centinaia di studenti delle scuole cittadine. Questo doppio percorso, educativo e operativo, rappresenta il valore più importante dell’iniziativa: non solo migliorare la sicurezza, ma costruire consapevolezza. Coinvolgere i giovani significa responsabilizzarli, farli diventare protagonisti del cambiamento e contribuire a diffondere una cultura della sicurezza che parte proprio da loro e dalle loro scuole» sottolinea dichiara l’Assessore con delega all’Urbanistica e alla Mobilità Roberto Corbia.



«Le attività si svolgeranno generalmente nella fascia oraria 8:00 – 21:00, saranno garantiti gli accessi alle scuole e alle abitazioni. Le strisce pedonali manterranno la loro piena visibilità e funzione, con decorazioni applicate esclusivamente ai bordi o in adiacenza, utilizzando materiali certificati per superfici stradali» la precisazione di Porta Terra.