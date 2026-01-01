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Cor 9:15
Trincea in via Garibaldi: traffico e pericolo
Una vera e propria iattura quella in cui è sprofondata la città di Alghero nelle opere pubbliche sulle infrastrutture stradali: strade aperte e mai ripristinate a dovere, lavori fuori tempo e mal programmati
Trincea in via <i>Garibaldi</i>: traffico e pericolo

ALGHERO - Tocca adesso al fronte spiaggia di via Garibaldi, non una strada qualunque per la città di Alghero, che si ritrova ad inizio stagione, col traffico verso le spiagge e la zona nord extraurbana in continuo aumento, gravata da un'opera ingombrante, che procede con un avanzamento decisamente fuori dal tempo. E' il caso del cantiere infinito targato Abbanoa, già al centro di polemiche a causa della lentezza cronica con cui vengono portati avanti gli interventi.

Una vera e propria iattura quella in cui è sprofondata la città di Alghero nelle opere pubbliche sulle infrastrutture stradali: strade aperte e mai ripristinate a dovere, lavori infiniti e mal programmati: comprensibili le lamentele degli operatori commerciali e turistici, quelle degli automobilisti, fin troppo pazienti nel constatare con quanta lentezza e leggerezza vengono gestiti gli interventi perfino nei punti più trafficati della città. Un cantiere pericoloso in tutti i sensi, che obbliga alla chiusura di una corsia la strada più trafficata della città e mettere a repentaglio la sicurezza dei numerosi pedoni.

Il cantiere era già finito nei mesi scorsi al centro di infuocate polemiche per la gestione ritenuta approssimativa, con prese di posizione importanti di alcuni consiglieri comunali che chiedevano un netto cambio di passo. «Assenza totale di pianificazione, comunicazione praticamente nulla. Un modo di operare che sta mettendo in ginocchio un intero quartiere» le principali accuse.
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