Challenge Riviera del Corallo: successo

ALGHERO - E’ stato Antonio Fadda dell’ASD Team Auto Service su Kart Cross, ad aggiudicarsi la settima edizione del Challenge “Riviera del Corallo”, organizzata dal Team Alghero Corse in collaborazione con ACI Sassari, Comune di Alghero e Fondazione Alghero, penultima tappa di campionato italiano formula challenge, disputatosi oggi nella pista kartodromo Riviera del Corallo.



La competizione, intitolata per la prima volta alla memoria di Luigi Celestino Bellu, ha assegnato anche il settimo “Trofeo Sergio Farris”, vinto dall’algherese Roberto Idili su Fiat X 1/9, primo e unico algherese in gara che si è inoltro piazzato secondo nella classifica assoluta. Sul terzo gradino del podio un altro pilota dell’ASD Team Auto Service, Andrea Costa su Legend Car.

Condizione meteo ottimali hanno accompagnato la competizione che si è disputata su tre manche, da tre giri ciascuno in un percorso di 1.270 metri.



«Una bella due giorni di motori – ha dichiarato il presidente del TAC, Tore Bellu. Faccio i miei complimenti ai vincitori. Il Challenge Riviera del Corallo rappresenta per il Team Alghero Corse il frutto di un anno di lavoro organizzativo che vede coinvolti tutti i componenti del team e che può contare sul supporto di enti e sponsor per noi fondamentale. Come presidente appena rieletto, ringrazio tutti dal Direttore di gara, Guido Omodei, ai piloti, ai commissari, ai cronometristi, al pubblico giunto in pista per assistere alla gara. Non posso non ringraziare la mia famiglia da sempre impegnata e presente nell’organizzazione degli eventi del TAC. Un ringraziamento particolare – chiude Bellu - al Presidente dell’Aci Sassari, Giulio Pes Di San Vittorio che è intervenuto alle premiazioni. Diamo l’appuntamento alla prossima edizione nel 2026».



[foto Andrea Baldinu]