A Ledda e Mele la 1ª edizione del Rally Città di Cagliari
L´equipaggio del Team Autoservice Sport Ledda-Mele, su Skoda Fabia Rs, ha conquistato la prima edizione della gara organizzata dall´Automobile Club Cagliari con il supporto tecnico della società sportiva New Turbomark Rally Team
CAGLIARI - L'equipaggio del Team Autoservice Sport Ledda-Mele, su Skoda Fabia Rs, ha conquistato la prima edizione della gara organizzata dall'Automobile Club Cagliari con il supporto tecnico della società sportiva New Turbomark Rally Team. Sul podio Di Giovanni-Colapietro (Scuderia La Superba) e Gessa-Pusceddu (Sardegna Racing Team), tutti su Skoda Fabia Rs. Grande successo per la gara valida come ultima prova di Campionato Regionale Rally Delegazione Sardegna ACI Sport (moderno e storico), realizzata con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna. I portacolori del Team Autoservice Sport Valentino Ledda e Claudio Mele, su Skoda Fabia Rs, hanno vinto la prima edizione del Rally Città di Cagliari organizzata dall'Automobile Club Cagliari con il supporto tecnico della società sportiva New Turbomark Rally Team. Il giovane pilota dell'ACI Team Italia (classe 2007) ha ottenuto la sua prima vittoria assoluta in una competizione che, grazie ai feedback entusiastici, alla bellezza del tracciato, all'organizzazione impeccabile e al folto pubblico presente alla partenza, nelle prove speciali e all'arrivo, è destinata a crescere e a regalare ancora molte emozioni. Cinquantatré gli equipaggi che hanno concluso la gara fra le moderne (62 i partenti) e cinque nelle storiche (sei equipaggi allo start), nella prova valida per il Campionato Regionale Rally Delegazione Sardegna ACI Sport.

Classifica 1° Rally Città di Cagliari: 1. Ledda-Mele (Skoda Fabia Rs) in 32'27”1; 2. Di Giovanni-Colapietro (Skoda Fabia Rally2) a 23”0; 3. Gessa-Pusceddu (Skoda Fabia Rs) a 31”4; 4. Di Iuorio-Abatecola (Skoda Fabia Rs) a 1'18”0; 5. Ardizzone-Pasini (Skoda Fabia Rs) a 1'35”6; 6. Siddi-Guzzi (Skoda Fabia Rally2) a 1'56”4; 7. Sala A.-Sala V. (Skoda Fabia R5 Evo) a 2'16”0; 8. Farci-Salis (Skoda Fabia R5) a 2'52”4; 9. Rendina M.-Guion (Peugeot 208 Rally4) a 3'04”8; 10. Mannu-Mazzone (Peugeot 208 Rally4) a 3'17”3.

Classifica 1° Rally Storico Città di Cagliari: 1. Casalloni-Figoni (Peugeot 205) in 39'04”0; 2. Laboisse M.-Laboisse S. (Porsche 911 Sc) a 1'01”7; 3. Ruiu-Alicicco (Alfa Romeo 33) a 6'29”5; 4. Olla-Scilef (Alfa Romeo 33) a 10'21”3; 5. Bartoloni-Ferraroni (Fiat Ritmo) a 15'09”0.
