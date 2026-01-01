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S.A. 12:28
Tennistavolo Sassari: incontri in serie B e C
Tennistavolo Sassari: la B2 maschile chiude la stagione in casa col Guspini, nella serie C derby casalingo contro la Muraverese
Tennistavolo Sassari: incontri in serie B e C

SASSARI - Inattaccabile al secondo posto del girone H della B2 maschile, il Tennistavolo Sassari gioca in casa, nella palestra della Scuola Media di viale Cossiga domenica alle 10, contro il Guspini per l'ultima giornata della stagione regolare. Per la squadra sassarese è una sorta di prova generale prima dei playoff promozione. Il Guspini è ultimo in classifica a zero punti ed è stato superato 5-0 all'andata con le doppiette di Ganiyu Ashimyu e Tonino Pinna e il punto di Marco Dal Fabbro.

Ultima gara della stagione regolare anche nel girone N della serie C. Il Tennistavolo Sassari ha festeggiato in anticipo il primato e la promozione in B2. Domenica alle 10 ospita nella palestra della scuola Media di viale Cossiga la Muraverese che è nel terzetto delle seconde. All'andata la squadra sassarese si è imposta 5-2 grazie ai suoi talenti giovani: tre vittorie per Federico Casula e due per Laura Pinna.

Si chiudono anche i campionati regionali. In C2 il Tennistavolo Sassari, matematicamente terzo, ospita domenica alle 19 il Quartu, che ha distanziato di 7 punti. All'andata è finita 3-3 con doppietta di Simone Demontis e un punto di Edoardo Eremita. In serie D sabato nella palestra di viale Cossiga il Tennistavolo Sassari A (secondo) riceve alle 16 Il Cancello Alghero, alla stessa ora il Tennistavolo B (quarto) se la vede contro il Guilcier Ghilarza e il Ping Pong Monterosello Sassari (sesto) affronta Oristano.

Nella foto: la serie C maschile
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