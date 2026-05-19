S.A. 15:30 Ad Alghero torna la World Triathlon Championship Series Sabato 30 maggio la città sarda ospiterà alcuni dei migliori interpreti internazionali della multidisciplina in una giornata che si preannuncia spettacolare sotto il profilo tecnico e agonistico



ALGHERO - La World Triathlon Championship Series torna ad Alghero per la tappa italiana del massimo circuito mondiale di triathlon. Sabato 30 maggio la città sarda ospiterà alcuni dei migliori interpreti internazionali della multidisciplina in una giornata che si preannuncia spettacolare sotto il profilo tecnico e agonistico. Quella di Alghero sarà la quinta WTCS organizzata in Italia, appuntamento che nelle precedenti edizioni italiane si era sempre svolto a Cagliari prima del trasferimento dello scorso anno nella città catalana della Sardegna. L’evento, interamente organizzato dalla Federazione Italiana Triathlon e coordinato dal Segretario Generale Valerio Toniolo, è realizzato con la collaborazione del Ministero per lo Sport e i Giovani, della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.



La tappa di Alghero rientra inoltre nel progetto Triathlon Experience, iniziativa promossa e finanziata dal Ministero del Turismo che punta a valorizzare le bellezze del nostro Paese attraverso la diffusione del triathlon e dei grandi eventi sportivi sul territorio nazionale. Dopo l’appuntamento inaugurale di Padola, il progetto proseguirà nella città sarda per poi fare tappa a Taranto e Roma. La start list della tappa italiana della World Triathlon Championship Series si conferma tra le più competitive del circuito internazionale con 107 atleti provenienti da 28 nazioni: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Israele, Italia, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svizzera, Ungheria e Venezuela.



Il gotha del triathlon internazionale si sfiderà sulla distanza olimpica: 1.500 metri di nuoto, 40 chilometri di ciclismo e 10 chilometri di corsa. In campo maschile attesi protagonisti di assoluto livello come l’australiano Matthew Hauser, campione del mondo in carica, il neozelandese Hayden Wilde, lo spagnolo David Cantero Del Campo, il francese Dorian Coninx, il portoghese Vasco Vilaca e il brasiliano Miguel Hidalgo, vincitore dell’edizione 2025 di Alghero. Tra gli azzurri presenti in start list ci saranno Alessio Crociani (Fiamme Azzurre), Nicola Azzano (Carabinieri) ed Euan De Nigro (C.S. Carabinieri/Bressanone Nuoto). Grande qualità anche nella gara femminile con due medagliate olimpiche a Parigi 2024: la francese Cassandre Beaugrand, campionessa olimpica, e la britannica Beth Potter, bronzo olimpico. Attese al via anche le tedesche Lisa Tertsch, campionessa del mondo in carica, e Laura Lindemann, e la lussemburghese Jeanne Lehair.



A rappresentare l’Italia saranno Verena Steinhauser (Fiamme Oro) e Bianca Seregni (Fiamme Oro). Il programma si aprirà venerdì 29 maggio con le prove percorsi. Sabato 30 maggio la giornata di gare inizierà alle ore 11 con la prova femminile. Alle 14 spazio invece alla gara maschile. Così il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi: «La World Triathlon Championship Series fa nuovamente tappa in Sardegna, rinnovando la testimonianza della capacità dell'isola e dell'Italia intera di essere palcoscenico privilegiato per i grandi eventi internazionali, valorizzando le comunità locali e generando valore sportivo, sociale ed economico. La competizione di quest'anno assume un valore aggiunto visto che è tappa del percorso di qualificazione verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028: ci regalerà quindi bracciate, pedalate e falcate al massimo dell'impegno di tutti gli atleti e le atlete presenti, ai quali auguro di dare il meglio in questa competizione e di poter godere della natura generosa della Sardegna».



Così il Presidente della Federazione Italiana Triathlon, Riccardo Giubilei: «Torniamo ad Alghero lanciando un ponte ideale verso Los Angeles 2028. Quest’anno la gara inaugura, per la WTCS, la finestra di qualificazione olimpica e mette in palio punti preziosi per il ranking, un ritorno che ci proietta nel futuro. Il triathlon internazionale organizzato nel nostro Paese ha avuto un ruolo cruciale nella corsa verso Parigi e oggi Alghero si inserisce con forza nell’avvio di questo nuovo ciclo a cinque cerchi. In questo percorso c’è il lavoro di una Federazione che ha saputo ritagliarsi uno spazio da protagonista nel panorama mondiale: nella capacità organizzativa degli eventi, nella crescita di atleti e tecnici, ma soprattutto nella consapevolezza di una comunità forte e coesa che oggi nuota, pedala e corre sempre più velocemente. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in squadra con noi per realizzare un appuntamento diventato un punto di riferimento nel calendario internazionale, capace di regalare grandissime emozioni a tutti gli appassionati della multidisciplina. Grazie al Governo italiano, al Ministro dello Sport Andrea Abodi, al Ministero del Turismo, alla Regione Sardegna, al Comune di Alghero e alla Fondazione Alghero per questa sinergia che continua ad assicurare qualità e crescita al nostro movimento».