S.A. 10:00 Mondiale Ironman il 7 giugno: 3mila atleti ad Alghero Il 7 giugno 2026 Alghero ospiterà migliaia di atleti di atleti provenienti da oltre 90 Paesi, con accompagnatori al seguito, con un’importante ricaduta in termini di visibilità internazionale, turismo sportivo e sviluppo economico. Ieri la presentazione dell’evento al Teatro Civico



ALGHERO - Un appuntamento che segna un passaggio importante per la città di Alghero e per tutto il territorio del nord ovest della Sardegna: l’arrivo dell’IRONMAN 70.3 Alghero Sardegna. Uno eventi sportivi più prestigiosi e riconosciuti al mondo nel panorama del triathlon endurance. Il 7 giugno 2026 Alghero ospiterà migliaia di atleti di atleti provenienti da oltre 90 Paesi, con accompagnatori al seguito, con un’importante ricaduta in termini di visibilità internazionale, turismo sportivo e sviluppo economico. Alghero si prepara quindi a vivere una nuova grande sfida internazionale. Una sfida sportiva, certamente, ma anche culturale, turistica ed economica.



Ieri la presentazione dell’evento al Teatro Civico, con il sindaco Raimondo Cacciotto, la rappresentante della Città Metropolitana di Sassari Nina Ansini, gli assessori a Turismo e alla Programmazione Ornella Piras e Enrico Daga, il Presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu, l’Amministratore delegato di Ironman Italy, Augistin Perez, il Director South AEMEA, Ferran Gimenez, il responsabile Sandro Salerno. C’è grande attesa per l’evento che lo stesso Ad di Ironman ha definito «il più importante della storia sportiva in Sardegna». «Un momento importante per la città di Alghero, paragonabile a una sana e consapevole follia. Un lavoro e un impegno collettivo che coinvolge una comunità, che percepirà la portata dell’evento ancora di più e meglio negli anni a venire – ha detto il Sindaco Raimondo Cacciotto. Abbiamo accolto la proposta con la consapevolezza di farne un appuntamento ripetuto negli anni, con la consapevolezza di cosa significhi avere un evento di questo tipo per la nostra città».



3.000 atleti iscritti, un indotto complessivo stimato di circa 12.000 persone, tra partecipanti e accompagnatori. Sin dalla sua prima edizione, l’evento ha registrato un successo straordinario e inaspettato, con numeri che confermano la vocazione internazionale e inclusiva dell’appuntamento e generano una forte ricaduta in termini di promozione del territorio, visibilità internazionale e sviluppo dell’economia locale. La gara, in programma il 7 giugno nella Riviera del Corallo (1,9 km nuoto + 90 km bici + 21,1 km corsa), si aprirà con la frazione di nuoto. A seguire, la frazione ciclistica porterà gli atleti lungo la costa e verso l’entroterra, tra scogliere, vigneti e tratti immersi nella macchia mediterranea, con scenari suggestivi. La mezza maratona conclusiva si snoderà tra il porto, il lungomare e le vie del centro storico, con passaggi incantevoli lungo le mura sul mare. Una concentrazione forte che genera un indotto ragguardevole sul territorio, il progetto è volto ad allargare la stagione turistica con un appuntamento di respiro planetario.