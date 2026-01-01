S.A. 17:35 Tennistavolo Sassari: via ai playoff scudetto Via ai playoff scudetto per la squadra maschile, campione d´Italia, e per la squadra femminile. La squadra maschile si ritrova di fronte la Top Spin Messina, battuta per il titolo. Sorprendente il terzo posto della squadra femminile che in semifinale scudetto se la vedrà col Norbello



SASSARI - Non solo il Tennistavolo Sassari cerca di mantenere lo storico scudetto maschile conquistato un anno fa, ma addirittura punta al raddoppio, perché caso unico in Italia, la società del presidente Cilloco ha raggiunto i playoff nei due massimi campionati. La squadra maschile allenata da Mario Santona si ritrova di fronte la Top Spin Messina, battuta per il titolo. Questa volta lo scontro è per la semifinale. L'andata si gioca lunedì in Sicilia alle 18, il ritorno giovedì nella palestra della scuola Media di viale Cossiga alle 19. La formula è cambiata e prevede che in caso di parità di risultato (una vittoria a testa con qualsiasi punteggio) si disputi la bella in casa della meglio piazzata, quindi a Sassari. L'altra semifinale vedrà affrontarsi la capolista Alfa Food Bagnolese e il Muravera, arrivato quarto.



In campionato il Tennistavolo Sassari si è sempre imposto per 3-1 sul Trapani, ma naturalmente i precedenti nei playoff contano davvero poco. La squadra sassarese è composta da Andrea Puppo, Marco Antonio Cappuccio, John Oyebode, Santiago Lorenzo, Tamas Lakatos e Nikita Artemenko.

Femminile – Sorprendente il terzo posto della squadra femminile del Tennistavolo Sassari che in semifinale scudetto se la vedrà col Norbello, decisamente più esperta di playoff. Prima gara nella palestra di viale Cossiga martedì alle 19, ritorno a Norbello venerdì alle 18.30. Le altre due semifinaliste sono la capolista Castel Goffredo e il Sud Tirol. La formazione sassarese, allenata da Provas Mondal, è formata da Irina Ciobanu, Daniela Ortega-Gomez, Tatiana Garnova, Laura Pinna, Teodora Simon ed Elena Rozanova.



«È un risultato straordinario arrivare a giocarci lo scudetto sia in campo maschile che femminile. Detto questo è importante essere consapevoli che sono occasioni da non perdere per giocarsi tutte le carte a disposizione senza grosse pressioni ma con grande determinazione. Mentre come squadra maschile abbiamo già disputato i playoff la scorsa stagione con "discreti" risultati, per le ragazze è un esordio assoluto ai playoff e per questo voglio ringraziare le atlete e il maestro Provas Mondal che le segue come coach. In entrambi i casi non partiamo certo con il favori del pronostico, ma abbiamo giocatrici e giocatori di grande cuore e molto legati a ambiente e società. Siamo pronti a lottare» commenta coach Santona.