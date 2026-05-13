S.A. 18:00 Tennistavolo Sassari: sfuma la finale scudetto Tennistavolo Sassari cede al quinto incontro contro Messina dopo un match ancora più combattuto di gara-uno, una gara bellissima e spettacolare, durata quasi quattro ore



SASSARI - La Top Spin Messina si prende la vendetta sportiva un anno dopo la sconfitta nella finale scudetto e dopo aver vinto la prima semifinale in terra siciliana si ripete anche nella palestra della scuola media di viale Cossiga. Il Tennistavolo Sassari cede al quinto incontro dopo un match ancora più combattuto di gara-uno, una gara bellissima e spettacolare, durata quasi quattro ore, che ha appassionato e divertito il pubblico. E dire che la serata era iniziata benissimo con John Oyebode capace di vincere per 3-0 su Tomislav Kojic, anche se tutti e tre i set sono stati tiratissimi, come dimostrano i parziali: 11-7, 11-9 e 12-10. La svolta nel secondo duello: Santiago Lorenzo si è portato sul 2-0 nei confronti di Vladislav Ursu ma poi ha subito la rimonta dell'avversario e ceduto 2-3.



Nuovo vantaggio della squadra di coach Mario Santona, con Andrea Puppo a prevalere sul giovanissimo talento Danilo Faso per 3-1. La Top Spin Messina ha riequilibrato il confronto con Vladislav Ursu che ha sconfitto Oyebode 3-1. Nel quinto e decisivo duello Santiago Lorenzo ha iniziato ancora una volta bene imponendosi nel primo set per 11-7, ma poi Kojic è venuto fuori dimostrando maggiore freddezza nella serratissima partita: 9-11, 8-11 e 9-11 i parziali. Il Tennistavolo Sassari non potrà quindi difendere il titolo italiano, ma finisce la stagione a testa alta perché ha giocato un ottimo campionato, chiuso in vetta insieme alla Bagnolese che però ha ottenuto il primo posto in virtù dei migliori confronti diretti.



Nella foto (di Luigi Canu): le formazioni in campo